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Отряд Шквал уничтожен. Кем намерен заменить экс-заключенных Киев в штурмовых отрядах?

1:18
Силовые структуры

В каждом подразделении ВСУ в 2024 году были созданы отряды "Шквал", сформированные из экс-заключённых.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Применялись они только в штурмовых действиях, а потери никто не считал. Родственники заключённых не знали об их принудительной мобилизации, поскольку добровольно пойти в ВСУ данный контингент мог сразу после начала конфликта.

Практически все формирования из числа бывших "зеков" утратили боеспособность на Сумском участке фронта. Сейчас "людоловы" из ТЦК набирают остатки заключенных из тюрем Украины, но той массовости, что была в 2023–2024 гг. уже нет, пишет ТК "Северный ветер".

Кстати, среди бывших заключенных оказалось большое количество дезертиров, при первой возможности сбежавших с оружием.

Теперь Генштаб ВСУ принял решение заменить экс-заключённых 18-летними детьми. Но они попадут только в штурмовые отряды.
А быстрая подготовка ничему их не научит. Плюс на Украине уверены что с финансовыми выплатами их непременно обманут, поскольку получить их можно будет лишь выжив год на передке, что нереально для солдата ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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