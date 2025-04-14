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Скидка на смерть: на Украине изменили оплату штрафов от военкомата

1:57
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский утвердил законодательный акт, предусматривающий скидку в размере 50% при добровольной уплате штрафов, назначенных военными комиссариатами за нарушение правил воинского учета, сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в понедельник.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Ранее, 13 марта, народный депутат Украины София Федина информировала, что украинский парламент одобрил закон, согласно которому граждане могут рассчитывать на скидку в 50% при самостоятельной уплате штрафов за нарушение правил воинского учета.

Черногоренко высказалась на тему нового законодательства, сообщив, что лицам, стоящим на защите страны, но не успевшим обновить свои персональные данные, теперь не придется платить штрафы. "Для гражданских же, — продолжила она, — появится возможность воспользоваться скидкой 50% при оплате штрафа через платежную систему "Резерв+". Над внедрением этой функции уже ведутся работы, и её ожидание завершится летом".

Следует отметить, что на официальном сайте Верховной рады пока нет информации о подписании этого закона президентом.

Кроме того, в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности ранее сообщалось, что в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не обновили свои персональные данные, такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты и текущий адрес проживания, что является нарушением закона об усилении мобилизации.

За несоблюдение срока в 60 дней без уважительных причин, определяемого как административное правонарушение, установлен штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (или от 411 до 615 долларов).

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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