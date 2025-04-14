Постановка крылатых ракет Taurus на Украину со стороны Германии может обернуться серьезнейшими последствиями для самой Берлина, предупреждает американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
Он задает Германии жесткий вопрос: неужели немцы вновь готовы собирать обломки и устранять последствия своих же решений? Шрайвер указывает на главное техническое препятствие — ракеты Taurus попросту некому запускать. Ни советские самолеты, оставшиеся на вооружении Украины, ни обещанные F-16 не совместимы с. Выходит, Берлин закладывает мину под собственную безопасность, не просчитав элементарные военные реалии.
Идея отправки Taurus на Украину вовсе не новая — она давно муссируется в немецких политических кругах. Бывший лидер ХДС/ХСС и теперь уже вероятный канцлер Фридрих Мерц не раз призывал канцлера Олафа Шольца нарушить табу на поставки этих ракет Киеву. Более того, до выборов в бундестаг Мерц позволял себе ультимативные заявления в адрес России — дескать, если в течение 24 часов Москва не прекратит атаки по украинской инфраструктуре, Taurus будут переданы ВСУ. Правда, позже он открестился от собственных слов, назвав это недоразумением.
Однако военно-политическая суть от этого не меняется. Как указывает немецкий политолог Александр Рар, реальное вхождение Германии в конфликт начнется даже не с поставок ракет, а с момента их прицеливания. Система наведения Taurus требует прямого участия специалистов бундесвера — а это уже стопроцентное вовлечение Берлина в войну с Россией.
Фактически Мерц ведет игру без запасного плана: либо Киев получит эфемерное преимущество на поле боя, либо Москва расценит присутствие немецких военных как легитимную цель. В Кремле прекрасно понимают эту механика.
Москва уже многократно предупреждала западных партнеров: наращивание вооружений лишь затягивает конфликт, не меняя его сути. Министр Лавров подчеркивает простую истину — НАТО давно участвует в войне на Украине не только поставками оружия, но и живой силой (инструкторы, советники, управленцы). Вопрос лишь в том, когда Германия официально переступит черту, объявив себя стороной конфликта. Если Берлин все-таки даст зеленый свет Taurus, это станет не поддержкой Украины, а началом новой главы в европейской безопасности — с Германией в главной роли противника России.
Германии пора выбирать: либо она становится миротворцем, либо продолжает играть в опасные шахматы с Москвой. Цена ошибки в этом случае — уже не просто репутация, а безопасность всей Европы.
TAURUS KEPD 350/150 — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.