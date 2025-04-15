Кровавый бизнес: СБУ задержали главу военного госпиталя

На Украине разгорается крупный коррупционный скандал в медицинской сфере.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат ВСУ

Как стало известно из сообщения украинского издания "Страна.ua", Служба безопасности Украины (СБУ) провела "успешную операцию" по задержанию руководителя Днепропетровского областного военного госпиталя ветеранов.

Этот медицинский центр специализируется на лечении участников боевых действий, получивших ранения различной степени тяжести.

По информации, полученной сотрудниками СБУ в ходе предварительного расследования, высокопоставленный медик подозревается в систематическом вымогательстве взяток. Жертвами коррупционной схемы становились сами военнослужащие — пациенты госпиталя, нуждающиеся в лечении и реабилитации после ранений. Фактически, речь идет о том, что руководство госпиталя ставило людей, прошедших через боевые действия, в безвыходное положение: либо плати, либо получай медицинскую помощь ненадлежащего качества.

Официальные представители СБУ пока не раскрывают ни имени задержанного, ни его точной должности в госпитальной иерархии. Однако, по данным "Страны.ua", оперативные мероприятия уже подтвердили наличие серьёзных оснований для возбуждения уголовного дела. В спецслужбе не комментируют детали, но источники, близкие к следствию, утверждают, что доказательства вины руководителя госпиталя собраны достаточно убедительные.

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