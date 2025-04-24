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Иностранный легион: наемники со всего мира собираются вторгнуться в Россию

2:17
Силовые структуры » Военные новости

Ситуация на северо-восточном участке украинско-российской границы продолжает накаляться.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

По данным заместителя главы российской администрации Харьковской области Евгения Лисняка, украинские военные ведут скрытую переброску иностранных наемников в Купянский район, вплотную приближая их к 350-километровой границе с Белгородской областью России.

По его словам, число иностранных боевиков в этом регионе уже численно превосходит самих украинских военнослужащих. Фактически, Киев делает ставку не на национальные кадры, а на поддержку интернациональных вооруженных формирований, готовых воевать за интересы Украины.

Лисняк уточнил, что ВСУ не просто наращивают численность живой силы — параллельно идет концентрация военной техники. По оперативным данным и свидетельствам местных жителей, боевая техника массово прячется в гаражах и дворах жилых домов в приграничных населенных пунктах. Особую тревогу вызывает село Великий Бурлук, расположенное всего в нескольких километрах от российской границы.

Там, по данным российской стороны, зафиксировано резкое увеличение численности украинских боевиков. При этом окрестное население сталкивается с новой проблемой: украинские формирования начали занимать жилые дома в харьковских селах, откуда люди только начали возвращаться после вынужденной эвакуации.

Такие действия ВСУ — не просто тактическая хитрость. Они вписываются в более широкую картину подготовки к возможному обострению. С начала августа обстановка в приграничье уже потребовала от российских властей введения режима контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области.

Меры эти не случайны: как стало известно из заявлений начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, прозвучавших на субботней встрече с президентом, российские военные уже зафиксировали несколько попыток украинских подразделений прорваться вглубь региона. Все очаги проникновения, по словам Герасимова, оперативно изолированы, а обнаруженные силы противника ликвидируются.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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