Кризис безопасности: из-за действий против России Европу ждет смерть

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В последние годы европейская система безопасности переживает глубочайший кризис — и речь не только о военных угрозах, но и о концептуальном сломе устоявшихся принципов мироустройства.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на международной научной конференции "Новый мировой порядок: формирование многополярного мира и роль России". По его оценке, подрыв принципа неделимой безопасности в Европе стал очевидным: вместо единой платформы сотрудничества континент все больше погружается в противостояние блоков и идеологических барьеров.

Тимофеев подчеркнул, что кризис европейской безопасности имеет два измерения. С одной стороны, политические договоренности, которые долгие годы держали мир в состоянии равновесия, стремительно теряют актуальность. Европа больше не является безусловным центром глобального влияния — возникают новые центры силы, которые перекраивают карту международных отношений. С другой стороны, сама концепция безопасности устарела: Запад настаивает на расширении НАТО, а Россия и ее союзники видят в этом прямую угрозу своей суверенности. В итоге континент оказался расколот на непримиримые лагеря, где каждая сторона тянет одеяло на себя.

В этих условиях Москва активно продвигает альтернативный сценарий — формирование евразийской системы безопасности. По словам Тимофеева, это не жесткий каркас, а скорее гибкая концептуальная схема, допускающая сосуществование разных форматов взаимодействия.

Фактически, речь идет о сети двусторонних и многосторонних соглашений, которые позволят странам региона выстраивать доверительные отношения вне зависимости от западных санкций и идеологических разногласий. Одним из ключевых шагов на этом пути стало подписание российско-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Напомним, что 21 апреля президент России Владимир Путин ратифицировал этот договор, заключенный 17 января 2025 года во время визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Москву. Документ предусматривает не просто укрепление связей между двумя странами, а создание прочной основы для кооперации в сферах безопасности, обороны и международной координации. Фактически, Москва и Тегеран заявили о готовности совместно противостоять вызовам однополярного мира, где доминируют США и их союзники. По мнению экспертов, этот шаг — не просто дипломатический жест, а реальный вклад в архитектуру новой евразийской безопасности.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

