Удар НАТО: что скрывают масштабные авиационные учения

Швеция готовится к одному из крупнейших за последнее время военно-воздушных учений. С 28 апреля по 9 мая военно-воздушные силы королевства проведут масштабные общенациональные маневры под кодовым названием Basfunktionsövning 25 (BFÖ25).

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США

Как сообщили в вооруженных силах Швеции, район учений охватит центральную часть страны, включая территории вокруг городов Уппсала и Эскильстуна, расположенных неподалеку от Стокгольма. Эти двухнедельные маневры станут серьезным испытанием для шведской армии — впервые за долгое время ВВС страны будут работать в столь интенсивном режиме.

По данным военного ведомства, в учениях примут участие около 3 тысяч человек, а также авиационные подразделения из дружественных стран. Особенностью BFÖ25 станет участие финских истребителей — явный знак растущего военно-воздушного сотрудничества между Швецией и Финляндией, двумя странами, недавно вступившими в НАТО. Учения будут проходить круглосуточно, имитируя условия реальной боевой обстановки. В рамках маневров будут отработаны сценарии противовоздушной обороны, взаимодействие с наземными силами и отработка быстрого реагирования на потенциальные угрозы.

Однако эти шведские маневры проходят на фоне резкого обострения риторики между Россией и странами Северной Европы. Напомним, что в марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью российским государственным СМИ высказал мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало стратегически неоправданным шагом.

По его словам, теперь у границ Финляндии появятся российские войска и системы поражения, что фактически нивелирует декларируемую безопасность от альянса. Путин фактически поставил под сомнение саму логику расширения НАТО на север Европы, подчеркнув, что это не усилило, а ослабило безопасность новых членов блока.

Уточнения

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

