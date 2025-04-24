Американские требования: СМИ раскрыли, что США требует от России

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Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающихся дискуссий о путях урегулирования конфликта на Украине агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники раскрыло детали возможного соглашения между Москвой и Вашингтоном.

США и Россия
Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
США и Россия

По данным издания, Соединенные Штаты намерены добиться от России принципиального согласия на одно ключевое условие: Украина должна сохранить право на собственную армию и развитую оборонную промышленность. Фактически это означает, что Вашингтон хочет легализовать военный потенциал Киева в рамках будущего мирного договора.

Источники Bloomberg утверждают, что этот вопрос будет одним из центральных на предстоящих переговорах между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Возможность встречи уже подтверждена Белым домом, а её ориентировочная дата — ближайшая пятница. В Кремле, в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова, дипломатично сообщили, что о результатах переговоров будет объявлено дополнительно, если они всё-таки состоятся.

Это не первая попытка наладить диалог между Москвой и Вашингтоном. 11 апреля в Санкт-Петербурге уже проходила четырёхчасовая встреча Путина и Уиткоффа, на которой основной темой стала именно украинская проблематика, хотя затрагивались и вопросы экономического взаимодействия. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсуждали широкий круг вопросов, но конкретные договорённости тогда не были преданы огласке.

Однако уже после той встречи Уиткофф сделал оптимистичное заявление, допустив, что переговоры выходят на новый стратегический уровень. По его мнению, появилась реальная возможность выйти за рамки территориальных споров (в частности, вопроса о "пяти территориях") и перейти к гарантиям безопасности для Украины. Отдельно американский эмиссар подчеркнул готовность обсуждать отказ Киева от планов вступления в НАТО — один из краеугольных камней российской позиции.

Интересно, что чуть ранее помощник Путина Юрий Ушаков выразил уверенность в том, что в Вашингтоне уже проанализировали сигналы Москвы по урегулированию конфликта, переданные через американских дипломатических представителей. Иными словами, Россия не молчит, а активно участвует в формировании повестки переговоров.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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