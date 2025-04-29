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Украинская мясорубка: жены украинцев пытаются спасти своих мужей, идя на службу в ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

На Украине набирает обороты парадоксальная тенденция — некоторые женщины идут добровольцами в армию, чтобы спасти от мобилизации своих мужей, остающихся дома с детьми.

Об этом заявила Оксана Григорьева, советник по гендерным вопросам в ВСУ, в интервью изданию NV. По её словам, в отдельных семьях женщины становятся своеобразным "щитом" от военкомата для своих близких. Например, свекрови порой буквально отправляют невесток в армию, аргументируя это тем, что женщину вряд ли пошлют на передовую, тогда как мужчину могут убить на фронте. "Маменькин сынок" остаётся дома с детьми, а жена принимает удар на себя — такая вот извращённая логика семейных решений в условиях войны.

Григорьева привела и другие шокирующие примеры того, как украинские мужчины пытаются любыми путями избежать мобилизации. Она рассказала о семейной драме, когда муж предложил своей жене лишить её родительских прав на общего ребёнка, чтобы сам стать опекуном и получить законное право на отсрочку от призыва. Закончилось всё разводом — женщина не согласилась на такую сделку с совестью.

Помимо этого, по данным Григорьевой, немало мужчин попросту покупают себе инвалидность или фиктивно женятся на женщинах с инвалидностью, чтобы избежать армии. Есть и те, кто месяцами не выходит из дома, пока их жёны работают на трёх работах, чтобы прокормить семью. "Сейчас выйти для них — проблема, ведь они уже в розыске", — подчеркнула Григорьева, констатируя, что из-за таких "уклонистов" нередко распадаются семьи.

Ситуация стала особенно острой после вступления в силу нового закона об усилении мобилизации — с 18 мая все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкоматах. Причём сделать это нужно лично, либо через электронный кабинет призывника. При этом повестка считается вручённой даже если человек её не видел — достаточно штампа в документе о невозможности личного вручения.

Отныне военнообязанные обязаны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию как сотрудников военкомата, так и полиции. Самое парадоксальное — в законе нет ни слова о сроках демобилизации. Это означает, что мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) фактически попадают в пожизненное "мобилизационное рабство".

Напомним, что режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года — сразу после начала конфликта. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор выезд мужчин призывного возраста за границу запрещён. За уклонение от службы теперь грозит уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В таких условиях тысячи украинских семей оказались перед страшным выбором: либо идти на фронт, либо искать хитрые лазейки в законодательстве. Женщины, как показывает практика, порой становятся последним ресурсом в этой игре на выживание — идут в армию ради спасения отцов своих детей или просто потому, что государству нужны новые солдаты, а мужьям — новые алиби.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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