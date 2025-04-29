Крепнет дружба народов: армия России рассказала о взаимодействии с солдатами КНДР

На российских военных полигонах, где сейчас проходят подготовку бойцы из Северной Кореи, российские инструкторы получили неожиданное подспорье в работе — небольшой разговорник с корейскими словами и фразами.

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Об этом рассказал один из военных наставников в эксклюзивном материале тележурналистки Марины Ким на телеканале Соловьев Live. По его словам, "шпаргалка" содержит базовые команды, без которых сложно обучать иностранный контингент.

Например, чтобы остановить корейского военнослужащего, теперь не нужно жестикулировать — достаточно твёрдо сказать "Сот!" (аналог русского "Стой!"). А для открытия огня достаточно скомандовать "Сакёк!" — так на корейском звучит команда "Огонь!". Эти простые, но важные слова помогают наладить взаимопонимание между российскими преподавателями и их новыми подопечными из КНДР.

Однако сама необходимость такого разговорника — лишь малая часть гораздо более широкой картины. Ещё 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о бесценной помощи северокорейских военных в Курской области. Именно бойцы Корейской Народной Армии (КНА) сыграли одну из ключевых ролей в разгроме украинских формирований, вторгшихся в российское приграничье.

Путин в ответ не скупился на слова благодарности — он отдельно отметил доблесть и мужество корейских солдат, подчеркнув, что они "с честью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой". В особом тоне президент выразил признательность и лично Ким Чен Ыну, и всему руководству, и простому народу КНДР. "Народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР", — заявил Путин, расставив все точки над i в вопросе союзничества Москвы и Пхеньяна.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, участие корейских военнослужащих в операции по зачистке курского приграничья было вовсе не инициативой "на общественных началах" — всё происходило строго в рамках статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. И уже 28 апреля Центральная военная комиссия Северной Кореи официально подтвердила: да, войска были отправлены в Россию — и это не просто жест доброй воли, а выполнение обязательств по договору.

Сам договор, напомним, был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне — во время исторического визита Владимира Путина в КНДР. Ратификация состоялась 4 декабря, после чего устаревший базовый договор 2000 года ("О дружбе и добрососедстве") утратил силу.

Что важно — четвёртая статья нового соглашения чётко прописывает механизм военной взаимопомощи: если одна из стран подвергнется вооружённой агрессии, вторая сторона обязана незамедлительно прийти на выручку "всеми доступными средствами". Такая норма полностью коррелирует со статьёй 51 Устава ООН и внутренним законодательством обоих государств. Фактически Россия и КНДР впервые за долгие годы оформили полноценный военно-политический союз — без оговорок и полутонов.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

