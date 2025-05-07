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Немецкое оружие: Германия дала ответ о поставках новейших ракет для борьбы против РФ

Силовые структуры » Военные новости

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в центре внимания мировых СМИ — и всё из-за одного осторожного заявления.

Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

На вопрос, станет ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, Мерц ответил так, что стало ещё интереснее, чем если бы он сказал однозначное "да" или "нет". В интервью телеканалу ZDF он заявил: "Зеленский знает, что может положиться на меня и на ФРГ". Всё. Ни слова больше. Никаких обещаний, никаких гарантий — просто "красивая фраза", которая и успокаивает, и настораживает одновременно.

Мерц подчеркнул, что будет "интенсивно обсуждать" украинский вопрос с лидерами Франции и Великобритании, а если получится подключить Польшу — вообще отлично. 

Министр обороны Германии Борис Писториус уже пустил чёрного кота в немецкий парламент, заявив, что есть "много аргументов против" передачи ракет Украине. И это не просто слова — за ними стоит реальная политика.

Ведь если Taurus всё-таки приедут в Киев, Москва чётко обозначила красную линию: удар по любой цели на российской территории будет расценён как прямое участие Германии в войне. Так заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сам Мерц, кстати, пришёл к власти не самым обычным путём. Парламент Германии лишь со второго раза утвердил его в должности канцлера — впервые в истории ФРГ кандидат от победившей партии не смог набраться нужных голосов с первого раза. Возглавив коалицию из ХДС/ХСС и СДПГ (социал-демократы вернулись, "зелёные" и либералы — пока нет), Мерц оказался в сложном положении: ему надо доказывать дееспособность не только избирателям, но и партнёрам по ЕС.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 - германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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