Немецкое оружие: Германия дала ответ о поставках новейших ракет для борьбы против РФ

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в центре внимания мировых СМИ — и всё из-за одного осторожного заявления.
На вопрос, станет ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, Мерц ответил так, что стало ещё интереснее, чем если бы он сказал однозначное "да" или "нет". В интервью телеканалу ZDF он заявил: "Зеленский знает, что может положиться на меня и на ФРГ". Всё. Ни слова больше. Никаких обещаний, никаких гарантий — просто "красивая фраза", которая и успокаивает, и настораживает одновременно.
Мерц подчеркнул, что будет "интенсивно обсуждать" украинский вопрос с лидерами Франции и Великобритании, а если получится подключить Польшу — вообще отлично.
Министр обороны Германии Борис Писториус уже пустил чёрного кота в немецкий парламент, заявив, что есть "много аргументов против" передачи ракет Украине. И это не просто слова — за ними стоит реальная политика.
Ведь если Taurus всё-таки приедут в Киев, Москва чётко обозначила красную линию: удар по любой цели на российской территории будет расценён как прямое участие Германии в войне. Так заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сам Мерц, кстати, пришёл к власти не самым обычным путём. Парламент Германии лишь со второго раза утвердил его в должности канцлера — впервые в истории ФРГ кандидат от победившей партии не смог набраться нужных голосов с первого раза. Возглавив коалицию из ХДС/ХСС и СДПГ (социал-демократы вернулись, "зелёные" и либералы — пока нет), Мерц оказался в сложном положении: ему надо доказывать дееспособность не только избирателям, но и партнёрам по ЕС.
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