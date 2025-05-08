Вопрос о дальнейших действиях России в отношении Украины во многом зависит от того, как пройдет перемирие в ходе майских праздников.
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что контакты между Россией и США по вопросам, связанным с Украиной и другими важными темами, проходят регулярно — каждый день или через день.
Помимо этого, Ушаков сообщил, что попытки Киева запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву 9 мая были сорваны. Ранее обсуждалось, что Украина планировала создать дополнительные дипломатические трудности для иностранных делегаций.
Ключевым моментом для принятия решений о дальнейших шагах России станет то, как пройдет перемирие в период майских праздников. Это будет иметь важное значение для российской стратегии в отношениях с Украиной и международной ситуацией в целом.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.