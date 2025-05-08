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Шаги России по Украине будут зависеть от результатов перемирия

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Силовые структуры » Военные новости

Вопрос о дальнейших действиях России в отношении Украины во многом зависит от того, как пройдет перемирие в ходе майских праздников.

Парад Победы
Фото: kremlin.ru by Александр Казаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парад Победы

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что контакты между Россией и США по вопросам, связанным с Украиной и другими важными темами, проходят регулярно — каждый день или через день.

Помимо этого, Ушаков сообщил, что попытки Киева запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву 9 мая были сорваны. Ранее обсуждалось, что Украина планировала создать дополнительные дипломатические трудности для иностранных делегаций.

Ключевым моментом для принятия решений о дальнейших шагах России станет то, как пройдет перемирие в период майских праздников. Это будет иметь важное значение для российской стратегии в отношениях с Украиной и международной ситуацией в целом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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