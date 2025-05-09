Ермак заявил, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли Украина, США и Британия

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ключевой вклад в победу во Второй мировой войне принадлежит Украине, США и Великобритании.
По его словам, именно поддержка этих стран сделала возможным освобождение советских территорий от немецкой оккупации.
Ермак отдельно отметил значение американского ленд-лиза, стратегическое участие Великобритании и стойкость Украинского фронта. Он также указал, что в ходе войны, по украинским данным, погибло от 8 до 10 миллионов украинцев — больше, чем в любой другой республике СССР.
По мнению Ермака, утверждение о том, что СССР и русские одержали победу самостоятельно, является "политическим мифом", созданным для укрепления доминирующей позиции Москвы.
"Реальная история Второй мировой — это глобальное сопротивление, где вклад Украины был кровью и силами", — заявил он.
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