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Ермак заявил, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли Украина, США и Британия

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Силовые структуры » Военные новости

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ключевой вклад в победу во Второй мировой войне принадлежит Украине, США и Великобритании.

Андрей Ермак
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Ермак

По его словам, именно поддержка этих стран сделала возможным освобождение советских территорий от немецкой оккупации.

Ермак отдельно отметил значение американского ленд-лиза, стратегическое участие Великобритании и стойкость Украинского фронта. Он также указал, что в ходе войны, по украинским данным, погибло от 8 до 10 миллионов украинцев — больше, чем в любой другой республике СССР.

По мнению Ермака, утверждение о том, что СССР и русские одержали победу самостоятельно, является "политическим мифом", созданным для укрепления доминирующей позиции Москвы.

"Реальная история Второй мировой — это глобальное сопротивление, где вклад Украины был кровью и силами", — заявил он.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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