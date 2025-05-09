Ермак заявил, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли Украина, США и Британия

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ключевой вклад в победу во Второй мировой войне принадлежит Украине, США и Великобритании.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

По его словам, именно поддержка этих стран сделала возможным освобождение советских территорий от немецкой оккупации.

Ермак отдельно отметил значение американского ленд-лиза, стратегическое участие Великобритании и стойкость Украинского фронта. Он также указал, что в ходе войны, по украинским данным, погибло от 8 до 10 миллионов украинцев — больше, чем в любой другой республике СССР.

По мнению Ермака, утверждение о том, что СССР и русские одержали победу самостоятельно, является "политическим мифом", созданным для укрепления доминирующей позиции Москвы.

"Реальная история Второй мировой — это глобальное сопротивление, где вклад Украины был кровью и силами", — заявил он.