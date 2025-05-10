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NYT: Европа не справится с обеспечением Украины оружием без помощи США

Силовые структуры » Военные новости

Если Вашингтон прекратит военную поддержку Киева, Европа не сможет восполнить этот пробел.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Об этом сообщает The New York Times.

По мнению издания, несмотря на усилия, ЕС не готов взять на себя всю тяжесть поставок.

Дональд Трамп требует, чтобы Европа сама отвечала за свою безопасность, и это уже приводит к сокращению объемов вооружений, направляемых Украине. Обещания европейских стран в основном касаются будущего — речь идёт о производстве или закупках, которые планируются лишь через несколько лет.

По прогнозам, выход оборонной промышленности Европы на полную мощность может занять десятилетия. Между тем, ВСУ остро нуждаются в средствах ПВО, артиллерии и ракетах дальнего радиуса действия.

"Европа пытается компенсировать помощь, утрачиваемую от США, но, к сожалению, не располагает необходимыми возможностями", — заявили в Верховной Раде Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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