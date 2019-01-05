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Источник Правда.Ру

В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ

Силовые структуры » Министерство обороны

5 января в пресс-службе АО "ЦНИИТОЧМАШ" рассказали об успешных испытаниях нового пистолетного комплекса, который разрабатывался с целью замены основного пистолета российской армии - пистолета Макарова.

В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ. 396741.jpeg

"Мы провели ряд испытаний с августа по декабрь 2018 года, которые показали уверенные тактико-технические характеристики пистолетного комплекса. Испытания показали, что конструкция пистолета имеет все необходимые характеристики, чтобы функционировать даже в самых экстремальных условиях", - сообщили в пресс-службе предприятия.

На данный момент результаты исследований переданы в государственную комиссию. Помимо баллистических параметров, новый пистолет подвергался проверке на работу в широком климатическом спектре. Пистолет отработал в штатном режиме в диапазоне от +50 до -70 градусов Цельсия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новейшей снайперской винтовке, которая в ближайшем времени поступит на вооружение российской армии.

Фото: mil.ru

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