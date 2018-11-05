В США перечислили особенности уникальных российских "танков-убийц"

Военный эксперт из Соединенных Штатов Америки Чарли Гао составил список особенностей российских танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Об этом пишет американское издание "The National Interest".

По словам эксперта, российские танки просты в управлении и примитивны в конструкции. Но, несмотря на это, они превосходят западные аналоги. Российские танки Т-72, Т-80 и Т-90, уверен Чарли Гао, "живучи и смертоносны".

Эксперт из США отметил систему дистанционного подрыва, что имеют российские танки. С помощью дистанционных электронных взрывателей, пояснил Чарли Гао, российские танкисты взрывают снаряды в непосредственной близости от цели, увеличивая тем самым поражающий эффект.

Также, заявил американский военный эксперт, российские танки обладают удивительной точностью стрельбы. Все, уверен он, благодаря многоканальному прицельному наводчику.

Помимо этого, Чарли Гао отметил у российских танков наличие специальной системы, что не позволяет проникнуть внутрь машины различным горючим жидкостям — например, напалму.

Также военный эксперт отметил удачную систему воздухозаборника двигателей российских танков и их самонаводящиеся пулеметы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "The National Interest" выведало, какой тактики в бою будут придерживаться российские танкисты. Так, пишет издание, русские бьются с помощью "штанов" и "карусели".

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