СМИ: Индия хочет тайно арендовать у РФ ядерную подлодку

Об этом, во всяком случае, пишет индийское издание India Today.

Речь, отметим, идет о российских подводных лодках класса "Щука-Б" — "Самара" или "Братск". В Североатлантическом альянсе, напомним, этим подводным лодкам РФ дали название Akula-1. Авторы материала в India Today утверждают, что аренда "Самары" или же "Братска" обойдется Индии в 3,3 миллиарда долларов.

Обе подводные лодки, что любопытно, с 2014 года находятся на затяжном ремонте в Северодвинске.

Не так давно, напомним, Индия купила у Российской Федерации несколько зенитно-ракетных комплексов С-400. Та сделка обошлась Нью-Дели в 5,4 миллиарда долларов. На данный момент, кстати, на вооружении Индии находится другая атомная российской подводная лодка. Она, что примечательно, обошлась стране в разы дешевле — на нее Индия потратила чуть меньше миллиарда долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание Business Insider составило список 25-ти самых мощных армий в мире. На первое место эксперты поставили армию Соединенных Штатов Америки, на второе — Российской Федерации, а на третье — Китайской народной республики. Индия же удостоилась четвертого места рейтинга.

Фото: mil. ru

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