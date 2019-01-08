Источник : Россия разрабатывает новую крылатую ракету

В России начали работу над созданием новой высокоточной крылатой ракеты "Калибр-М". Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Новое оружие разрабатывают для усиления Военно-морского флота Российской Федерации. Крылатая ракета корабельного базирования и имеет возможность делать выстрелы с дальностью более 4,5 тысяч км. Данный проект финансирует Министерство обороны и включается в государственную программу вооружения до 2027. Пока что эксперты ведут научно-исследовательские работы.
Новая ракета будет в несколько раз больше, чем другие "Калибры", ее приблизительный вес 1 тонна. Оружие может нанести как обычную так и ядерную боевую часть. ВМФ планирует оснащать новейшей разработкой крупные фрегаты, а также атомные подлодки.
В настоящее время дальность выстрелов действующих "Калибров" достигает около двух тысяч км, а весят они в пределах 500 кг. Существует четкое разделение "Калибр-НК", используемый для наводных кораблей и "Калибр-ПЛ" для подводных лодок.
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