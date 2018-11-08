Российские ракеты "Калибр" предотвратят ядерную войну

Ядерной войне между США и Россией будет предшествовать период ведения боевых действий обычным оружием. У России есть действенное оружие для этого периода.

Об этом в статье "Калибры остановят третью мировую войну" пишет заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Автор указывает, что ядерная война возможна в течении нескольких лет после выхода американцев из договоров о Ракетах малой и средней дальности (РМСД) и о взаимном сокращении Стратегических наступательных вооружений (СНВ) ."Моменту перехода к применению ядерного оружия будет предшествовать достаточно длительный (от нескольких суток до месяца и более) период ведения боевых действий обычным оружием", — пишет автор.

Он указывает, что "непосредственным признаком того, что агрессор готов к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипмиссии". Проявятся и другие признаки. В частности, "развертывание войск у наших границ под видом учений, создание ударных группировок ВМС в районах, откуда возможно нанести удары по территории России".

России, по мнению Константина Сивкова, надо "прежде всего множить ракетно-ядерные вооружения". "Никакого зеркального ответа быть не может. Наращивание атомного потенциала должно создавать угрозу США, а не Европе. При этом оружие должно быть дешевым и обеспечивать гарантированное уничтожение заокеанского агрессора при любых условиях"- пишет эксперт.

По его словам , "Россия способна нанести превентивный удар обычным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических (БР) и крылатых ракет (КР). Для этого подойдут гиперзвуковые ракеты (баллистические или аэробаллистические), а также КР типа "Калибр" и Х-101 с обычными боевыми частями".

Такой удар во время ведения боевых действий неядерным оружием не означает перехода к применению ядерного оружия, но может значительно ослабить или даже предотвратить обезоруживающий и обезглавливающий удар ракет с минимальным подлетным временем. Такие ракеты надо разместить на мобильных комплексах "Искандер". " Потребуется развернуть от 50-100 до 150-200 таких ракет в зависимости от того, сколько БР и КР среднего радиуса действия противник разместит у наших границ", полагает Константин Сивков.

"РФ в состоянии относительно недорого создать контрсиловой потенциал в случае развертывания США группировки БР и КР средней дальности в Европе. Однако это лишь частично парирует угрозы, так как дает возможность эффективно поражать только стационарные объекты. Поэтому надо предпринимать и другие усилия для повышения боевой устойчивости наших средств ядерного сдерживания, прежде всего их от системы управления от ударов БРСД США", - резюмирует автор.

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