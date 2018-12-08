Daily Star: Россия готовится к противостоянию с Западом в Черном море

Буквально на днях из Севастополя выплыла российская подводная лодка "Черная дыра". Министерство обороны Российской Федерации молчит, а на Западе же считают, что она отправилась прямиком к Керченскому проливу.
Об этом пишет британское издание Daily Star.
Так, по мнению авторов материала, Россия готовится к затяжной игре в "кошки-мышки" с Западом в Керченском проливе. Ряд американских экспертов считает, что Североатлантический альянс может отправить туда дизельную подводную лодку, чтобы "пошпионить" и достоверно выяснить, что же именно замышляет там Россия.
Журналисты из Daily Star напоминают, что совсем недавно правительство Соединенных Штатов Америки уже сообщило Турции о своих намерениях отправить свой корабль в акваторию Черного моря.
Напомним, что Керченский пролив приковал к себе пристальное внимание мировой общественности после громкого инцидента, произошедшего ровно две недели тому назад. Так, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли тамошние границы Российской Федерации. Россия задержала все украинские морские суда и их экипаж. Украина, как и ряд западных государств, отметим, действия РФ осудила.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что техническое состояние кораблей ВМС Украины, вошедших в территориальные воды Черного моря, плачевное. В Киеве признали, что на них вместо брони — обыкновенное кровельное железо.
Фото: mil. ru
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