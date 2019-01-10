Военные эксперты США "раскрыли загадку" С-500

Военные эксперты Соединенных Штатов Америки не перестают обсуждать российский зенитно-ракетный комплекс С-500. Так, если раньше внимания американских специалистов удостаивались характеристики мощнейшего оружия, то сегодня их беспокоит отсутствие информации о С-500 в СМИ.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Зенитно-ракетные комплексы армии Российской Федерации, пишут авторы материала, пользуются большой популярностью и интересом в Европе и мире. Так, например, указывают журналисты из The National Interest, многие государства заинтересованы в покупке С-400. И именно поэтому, считают авторы материала, Минобороны РФ молчит о более новых С-500. Когда миру будет представлена новая модель, указывают специалисты из США, то он перестанет интересоваться старой и прекратит предлагать РФ свои деньги.

Также, размышляют авторы материала, вполне возможно, что у российского зенитно-ракетного комплекса С-500 просто-напросто не все так гладко, как это демонстрирует главное российское оборонное ведомство. Возможно, считают они, Минобороны РФ в данный момент работает над устранением недостатков в своем ЗРК.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, а также ряд других стран-участниц Североатлантического альянса стремятся увеличить свое военное присутствие в Арктике. Не исключено, уверены эксперты, что в ближайшее время в регионе прогремит какой-нибудь громкий конфликт.

Фото: mil. ru

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