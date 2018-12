В США назвали "ложью" лазерный комплекс "Пересвет"

В американском журнале We Are The Mighty прокомментировали информацию о постановке на опытно-боевое дежурство лазерного комплекса "Пересвет".

По мнению автора статьи Логана Ная, "Пересвет" является не более чем "российской пропагандой". Аргументирует он это таким образом: во-первых, Россия "постоянно лжет" о своих новых разработках в военной сфере; во-вторых, комплекс ни разу не был продемонстрирован в действии.

Автор статьи напоминает, что США ранее демонстрировали прототипы лазерного оружия. Вообще же, его создание требует высокого уровня развития технологий. А по мнению Логана Ная, Россия таковыми не обладает.

В принципе, Най не отрицает, что Россия может создать такие лазеры. Но убедить в этом скептика поможет только его демонстрация на практике. Мол, США продемонстрировали лазер на самолете С-130, показали и самоходную лазерную установку HEL-MD. А русские продемонстрировали только прицеп.

Он также напоминает, что Россия ранее "лгала" о самолете пятого поколения Су-57 и танке "Армата". Которые, как уверяла Москва, существенно изменят расстановку сил (по крайней мере, так считает Логан Най), а на деле оказались слишком дороги для перевооружения российской армии.

В принципе, на Западе не впервые скептично оценивают возможности оснащения российской армии современными разработками. То же издание We Are The Mighty ранее высмеивало российскую крылатую ракету "Буревестник", утверждая, что она "едва работает".

А немецкий портал Т-Online подчеркивал, что серийного производства танков "Армата" не будет по причине их дороговизны.

При этом автор статьи ссылался на заявление российского вице-премьера Юрия Борисова. Который летом этого года заявил, что массовых закупок новейших образцов бронетехники не будет. По словам Борисова, смысла "наводнять" армию "Арматами" и "Бумерангами" нет из-за их высокой стоимости. Куда проще и дешевле модернизировать Т-72, которые к тому же пользуются хорошим спросом в других странах.

