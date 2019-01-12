ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском

Государственные телеканалы Сирийской республики сообщают о том, что национальные комплексы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском, столицей государства.

Как сообщают сирийские средства массовой информации, громогласные звуки взрывов начали греметь поздним вечером пятницы и не утихали несколько часов кряду. Со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий, государственные телеканалы Сирии сообщают, что ПВО страны отражает вражескую атаку.

Примечательно, что официальное правительство Сирии пока не дало никаких комментариев средствам массовой информации по поводу сражения в небе над Дамаском.

Но работники СМИ выяснили, что атаковали столицу государства израильские военные. Самолеты якобы прибыли с севера Израиля и начали вести огонь по окрестностям Дамаска. Источники в сирийской армии сообщили журналистам, что ПВО страны удалось отразить атаку и сбить большую часть ракет.

Отметим, что иногда противовоздушная оборона Сирийской республики работает, как это принято называть, вхолостую. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что ПВО Сирии обстреляло "метеообразование". Очевидцы сообщали, что в небе не было ни израильских самолетов, ни каких-либо других объектов — комплексы противовоздушной обороны действительно вели неравный бой с погодными условиями.

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