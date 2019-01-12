Турция стягивает войска к границе с Сирией

Турция перебрасывает свою военную технику в воинские части, что расположены на границе государства с Сирийской республикой.

Так, на территорию турецкой провинции Хатай прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Об этом сообщает крупнейшее и старейшее турецкое информационное агентство Anadolu.

Ранее турецкое правительство, отметим, неоднократно заявляло о том, что не намерено спрашивать разрешения у Соединенных Штатов Америки или же каких-либо других западных государств на проведение военных операций в Сирийской республике.

Напомним, что турецко-сирийский конфликт разгорелся в октябре 2012 года. Именно тогда армия Турции открыла огонь по территории Сирии. Эта атака была ответом турецкой стороны на инцидент на границе двух государств, в ходе которого погибли пять граждан Турции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сирийские комплексы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских целей в небе над столицей государства Дамаском. Это были военные самолеты Израиля, что вылетели с территории своей страны для бомбардировки окрестностей города.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки, объявившие недавно о выводе своих войск из Сирии, направили в ее сторону военный корабль и сухопутные войска.

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