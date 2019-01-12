Турция стягивает войска к границе с Сирией

Турция перебрасывает свою военную технику в воинские части, что расположены на границе государства с Сирийской республикой.
Так, на территорию турецкой провинции Хатай прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Об этом сообщает крупнейшее и старейшее турецкое информационное агентство Anadolu.
Ранее турецкое правительство, отметим, неоднократно заявляло о том, что не намерено спрашивать разрешения у Соединенных Штатов Америки или же каких-либо других западных государств на проведение военных операций в Сирийской республике.
Напомним, что турецко-сирийский конфликт разгорелся в октябре 2012 года. Именно тогда армия Турции открыла огонь по территории Сирии. Эта атака была ответом турецкой стороны на инцидент на границе двух государств, в ходе которого погибли пять граждан Турции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сирийские комплексы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских целей в небе над столицей государства Дамаском. Это были военные самолеты Израиля, что вылетели с территории своей страны для бомбардировки окрестностей города.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки, объявившие недавно о выводе своих войск из Сирии, направили в ее сторону военный корабль и сухопутные войска.
Читайте также:
Звездно-полосатый дьявол в Сирии
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.