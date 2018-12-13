США: Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы

Российские власти заверили Соединенные Штаты, что стратегические бомбардировщики Ту-160 покинут Венесуэлу 14 декабря. Об этом сообщает Reuters.

«Мы говорили с представителями России, и нас проинформировали, что их военные самолеты, которые приземлились в Венесуэле, покинут страну в пятницу ( 14 декабря) и вернутся в Россию», - пишет агентство.

Напомним, что 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160, способные нести ядерные боеприпасы, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России прибыли в Венесуэлу. В США это назвали «разбазариванием» денег, а в Кремле сочли подобный комментарий неуместным.

Как сообщала «Правда.Ру», венесуэльская оппозиция считает, что прием российских самолетов это начало операции « Карибский кризис 2.0». "Николас Мадуро хочет спровоцировать международный конфликт, чтобы остаться у власти.

Эти действия являются частью плана, разработанного на Кубе, и будут иметь целью создание международного конфликта с целью сохранения власти Мадуро после 10 января 2019 года, когда истечет срок его полномочий", говорится в заявлении оппозиционного движения "Великий национальный альянс" (Gran Alianza Nacional Alternativa, GANA)-

Взамен, по мнению GANA президент Венесуэлы "предоставит России, Китаю, Кубе, Ирану и другим странам, контроль над нашей национальной территорией".

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