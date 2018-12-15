США подготовили план по развалу российских армии и флота

У Соединенных Штатов Америки готов план по развалу армии и флота Российской Федерации.

Об этом внезапно объявил американский дипломат Джон Хербст. Раскрыл Хербст, что любопытно, и то, в чем именно заключается коварный план Соединенных Штатов Америки. Так, по словам американского дипломата, официальный Вашингтон намерен год от года наращивать мощь санкционного давления на Российскую Федерацию. Это, объясняет Джон Хербст, нанесет удар по российской экономике и не позволит ей и дальше развивать свои армию и флот.

По словам Джона Хербста, столь радикальная политика в отношении Российской Федерации необходима Соединенным Штатам Америки. Невыгодно, объяснил он, чтобы такая крупная, агрессивная и сильная держава, как Россия, продолжала наращивать свою и без того огромную мощь.

Напомним, что долгое время Джон Хербст являлся послом Соединенных Штатов Америки на Украине.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное американское аналитическое издание составило список самых мощных армий в мире. На первое место эксперты поставили армию Соединенных Штатов Америки, на второе — Российской Федерации, а на третье — Китайской народной республики. Замкнули первую пятерку данного рейтинга Индия и Франция.

Фото: wikimedia commons/ Cezary p

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