В США перечислили места, где может развернуться новая мировая война

На данный момент на планете есть сразу несколько мест, где может начаться Третья мировая война.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Так, считают авторы материала, "горячей" и "взрывоопасной" точкой является Южно-китайское море. На сегодняшний день там борются за влияние в регионе Соединенные Штаты Америки и Китайская народная республика.

Не стоит сбрасывать со счетов и современную Украину, пишет The National Interest. Последние годы там, указывают авторы материала, мягко говоря, неспокойно, но может стать еще хуже.

Третьей "горячей" точкой американские эксперты считают Персидский залив. Конфликты в Сирии и Йемене, а также лишь нарастающая напряженность в отношениях США и Ирана делают обстановку в этом региона крайне накаленной.

По-прежнему опасна ситуация и на Корейском полуострове, считают авторы материала. Шаткий мир между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей может рухнуть в одночасье. А это, указывают эксперты, влияет и на Китай с Японией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из The National Interest попытались предсказать ход неядерной войны между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Примечательно, что победу, по мнению американского издания, в войне одержит именно НАТО. А начнется она, уверены авторы материала, в Прибалтике, самом слабом регионе Североатлантического альянса.

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