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Источник Правда.Ру

Крымский кризис: что Россия сделала с боевым кораблями Украины

Силовые структуры » Министерство обороны

По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе. Об этом в Facebook сообщило командование украинских ВМС.

Крымский кризис: что Россия сделала с боевым корабями Украины. 395250.jpeg

По версии украинской стороны, "поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Один человек получил ранение. Оружие применяется на поражение".

Украинские источники сообщают, что все три корабля ВМС Украины захвачены, после штурма. "По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряков - такова официальная информация ВМС Украины.

Напомним, что утром в воскресенье утром два артиллерийских катера ВМС Украины и буксир нарушили границу России и направилиcь в сторону Керченского пролива - не оформив положенным образом заявку на проход под Мостом. Позже из Бердянска к мосту пришли еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза". В итоге российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив, а штурмовики Су-25 отправились патрулировать воздушное пространство.

"По данным крымского погрануправления ФСБ, украинские суда совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны",- сообщили силовики.

Украинская сторона при этом утверждает, что оповестила об их прибытии и запросила соответствующее разрешение. Однако, эксперты отмечают - Украина не стала подавать разрешение российской стороне по всем действующим морским правилам, которые подразумевали бы признание принадлежности Крыма к России.

МИД Украины, якобы, экстренно консультируется с ЕС и НАТО.

"А чего тут консультироваться, ответы известны заранее:- вы с нами советовались, когда заваривали этот блудняк? Не советовались, потому что мы в жизни на такое шапито не подпишемся, и вы это знаете;- связываться с русскими себе дороже, по опыту предков знаем. Они вон на таран идут, как за пивом в ларёк;- вы нам кто? Правильно: никто. Вот и выпутывайтесь сами, а нас не втравливайте. Не хватало ещё из-за трёх плоскодонок третью мировую развязать",- уже иронизируют в соцсетях.

"Последнее открытое противостояние России и Украины в Керченском проливе чуть ли не обернулось военным конфликтом ровно 15 лет назад. Тогда соседи спорили о принадлежности острова Тузла, по которому сейчас проходит Крымский мост. На Тузле появилась пограничная застава. Вплоть до возврата Крыма  РФ не признавала Тузлу украинской территорией. Эту разборку политически использовал президент Кучма, который в ноябре 2004 года поддержал на выборах Януковича, но они проиграли Ющенко",- добавляют авторы "Крымского канала".

"Понятно, что Порошенко нужны деньги. Понятно, что он освоил только один путь их зарабатывания: эксплуатируя "российскую угрозу". Понятно, что наши военные действовали строго по уставу. Главное в том, что от наличия этого конфликта выигрывает куча сторон",- написал в своем Facebook глава совета директоров Pravda.ru Вадим Горшенин.

"Американские сенаторы и конгрессмены в рамках борьбы с Трампом могут открыть новый сезон новой серией санкций с новым давлением на Европу.Члены ПАСЕ, ЕП и т.д., которые вынуждены сокращать свои расходы из-за неполучения взносов от России и с подачи тех же американцев, также могут принять кучу новых резолюций, требующих пересмотреть параметры "Северного потока",- отметил он.

"Порошенко под это дело выбьет какие-то новые кредиты, поддержку и т.д., что, как он надеется, поможет ему на предстоящих выборах. Ну и у нас, по обыкновению, жесткий внутриполитический информационный фон в очередной раз готовится смениться на ура-патриотический им будет эксплуатироваться вплоть до выборов в Приморье (если получится)",- считает Вадим Горшенин.

"А кому все происходящее невыгодно, вот в чем вопрос. По-моему, в первую очередь - гражданам России и Украины. Но мы ж понимаем, что в древнем Риме, организовывая гладиаторские бои, никто сильно не думал об экономике семейного хозяйства жителей столицы. Главное было - переключить их эмоции на гладиаторов",- заключил издатель.

"Что бы вы понимали - российская армия и флот еще даже и НЕ НАЧИНАЛИ. Работает ФСБ",- заключают авторы телеграм-каналов.

Имеются неопровержимые доказательства подготовки Киевом провокации в Черноморской акватории - заявили в ЦОС ФСБ

Материал дополняется.

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Таран у Крымского моста (18+, нецезурная лексика)
Темы НАТО Крым таран катера украина перехват Крымский мост петр порошенко керченский мост Крымский кризис Черноморский флот керченский пролив
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