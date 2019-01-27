В США заявили, что уязвимы перед нетипичным ядерным оружием РФ

В правительстве Соединенных Штатов Америки заявили, что Российская Федерация обладает нетипичным ядерным оружием. Оружие это, уверены в Вашингтоне, предназначено для революционно новых способ ведения войны.
О любопытном исследовании правительства США пишет американское издание The Washington Free Beacon.
Также, считают в американском правительстве, подобное оружие есть на вооружении Китайской народной республики, Ирана и Северной Кореи.
Так, в правительстве Соединенных Штатов Америки считают, пишут авторы материала, что на вооружении всех четырех этих государств — России, Китая, Ирана и Северной Кореи — есть мощное ядерное оружие на основе электромагнитных импульсов. Это оружие, волнуются в американском правительстве, может вывести из строя всю технику противника, находясь даже не на большом, а огромном расстоянии от цели.
Это оружие, говорят в США, предназначено для революционно новых способов ведения войны. Примечательно, что вооруженную конфронтацию с применением подобного вида оружия представители американского правительства именуют "войной шестого поколения", "тотальной информационной войной" и даже "кибервойной".
В Вашингтоне также заявили, что подобному нетипичному ядерному оружию, которое якобы есть на вооружении России, Китая, Ирана и Северной Кореи, по силам, например, вывести из строя буквально всю технику в Северной Америке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации призвали Европу к диалогу с Соединенными Штатами Америки. Лишь США, уверены в Германии, могут спасти континент от той агрессии, что якобы исходит от Российской Федерации.
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