Задержанного шпиона уволили из армии США за воровство

Задержанный ранее в российской столице гражданин США Пол Уилан по подозрению в шпионаже действительно служил в американской армии. Об этом сообщили его родственники изданию The Washington Post. Уилан служил в Ираке, однако был уличен в воровстве. Уже в 2008 году его уволили из армии.

Также родственники задержанного сообщили цель визита Уилана в Россию. По их словам, он приехал в РФ на свадьбу друзей. При этом, это не первый его визит в Россию. Сам Уилан хорошо знает русский язык и неоднократно отмечал свое положительное отношение к России. Его родственники подчеркнули, что он никогда не имел никаких связей с разведкой и не может быть шпионом.

Госдеп США уже направил соответствующий запрос для встречи с гражданином США. Аналитики издания утверждают, что уже в скором времени Пола Уилана могут использовать для освобождения Марии Бутиной.

Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала о задержании Пола Уилана сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Фото: ЦОС ФСБ РФ

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