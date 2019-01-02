Задержанного шпиона уволили из армии США за воровство

Задержанный ранее в российской столице гражданин США Пол Уилан по подозрению в шпионаже действительно служил в американской армии. Об этом сообщили его родственники изданию The Washington Post. Уилан служил в Ираке, однако был уличен в воровстве. Уже в 2008 году его уволили из армии.
Также родственники задержанного сообщили цель визита Уилана в Россию. По их словам, он приехал в РФ на свадьбу друзей. При этом, это не первый его визит в Россию. Сам Уилан хорошо знает русский язык и неоднократно отмечал свое положительное отношение к России. Его родственники подчеркнули, что он никогда не имел никаких связей с разведкой и не может быть шпионом.
Госдеп США уже направил соответствующий запрос для встречи с гражданином США. Аналитики издания утверждают, что уже в скором времени Пола Уилана могут использовать для освобождения Марии Бутиной.
Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала о задержании Пола Уилана сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Фото: ЦОС ФСБ РФ
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