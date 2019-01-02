ФСБ будет защищать религиозные объекты от терактов

Согласно проекту постановлению правительства, разработанного Федеральной службой безопасности, в регионах будут созданы специальные комитеты для охраны религиозных объектов. В комитеты будут входить представители Росгвардии, МЧС, МВД и ФСБ.

Примечательно то, что авторы проекта предлагают установить три категории защиты. В первую категорию будут входить объекты, где при потенциальном теракте может пострадать более тысячи человек, а экономический ущерб составит более 50 млн рублей. Ко второй категории будут причислены объекты, где могут пострадать до тысячи человек, а ущерб будет менее 50 млн рублей. Третья категория подразумевает не более двухсот убитых и ущерб не более одного миллиона рублей.

Региональные комитеты будут заниматься изучением всей необходимой информации для охраны объектов. Члены комитета будут получать данные об архитектурных и технических особенностях зданий, площадей, храмов и других религиозных объектов. После проведенной экспертизы, каждому объекту будет присвоена одна из трех категорий.

Объекты, которые попадут в первую и вторую категорию защиты от терактов, будут оснащены системами видеонаблюдения и сигнализацией. Охрану этих объектов будут осуществлять частные охранные структуры. Что касается объектов третьей категории, то их будут досматривать три раза в сутки.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о 60-метровом заборе, которым спецслужбы огородили границу с Украиной на Крымском полуострове.

Читайте также:

Крым отгородили от Украины 60-километровым забором

Новый "Дачный закон"﻿﻿ будет учитывать современные реалии

Опубликован перечень бесплатных по закону медуслуг