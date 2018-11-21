Зачем Росгвардии "Газели" с лазерными и звуковыми пушками

По данным на сайте госзакупок, Росгвардия еще весной заказала за 65 миллионов рублей две специальные "Газели", оснащенные акустическим и лазерным нелетальным оружием.

Такие спецмашины смогут оказывать на устроившую массовые беспорядки толпу "звуковое давление" в 135 децибел и создавать световой поток, который будет на время ослеплять кидающих в полицию камни и бутылки хулиганов. Как пишут СМИ, они будут по аналогии с западными установками "оснащены системой комплексного нелетального воздействия".

Напомним, что летом концерн «Калашников» уже демонстрировал аналог европейской спецмашины "Божена" - комплекс под названием "Стена". Это - грузовик "Камаз", который модифицирован под защиту от агрессивной толпы (бронирование, самотушение, решетки на бронестеклах).

Вместо кузова у "Стены" имеется система, которая быстро разворачивается в сплошное заграждение длинной в 7.5 метров с отверстиями для применения резиновых пуль или газовых гранат. Также "Стена" оснащена собственным водометом.

"После появления новости о росгвардейской "Газели" с лазерной и звуковой пушками против массовых беспорядков вангуем очередной сеанс стеба и мазохизма оппозиции "а меня, внучек, прямо там на митинге и расстреляли". И традиционными воплями "ну как же можно глушить и ослеплять людей, пусть и восставших". Ну и, конечно, ехидным стебом всяких тупых пабликов и телеграмеров про "ешьте макарошки, а то лазером" с сотней мемасов про "звездные войны",- логично пишут авторы паблика "СМИ_ли".

Они также публикуют фотографию, на которой снята американская полицейская машина со звуковой пушкой LRAD. Может оснащаться лазерным модулем или стробоскопами, оказывающими "дезориентирующее воздействие путем кратковременного ослепления".

"Полиция США и ЕС применяют газ, резиновые пули и водометы как минимум раз в 1-2 недели. И это в порядке вещей - массовые многотысячные протесты, перевернутые машины, камни, бои с полицией. Как и аресты по 1000+ человек. В России, напомним, водометы применялись публично лишь раз - для охлаждения фанатов на стадионе. Акустические пушки (любимые игрушки полиции США и Грузии) - никогда. ADS - никогда. Резиновые пули - никогда (боевое оружие в 1993 вынесем за скобки). "Воланомет" имени Медведева, кстати, тоже никогда не стрелял по толпе своими "мягкими разочаровывающими в протесте шариками",- отмечают авторы.

"В последние годы команды на применение спецсредств на массовых мероприятиях даются крайне неохотно (и это хорошо!). Например, на "болотной" в мае 2012 г. обошлись ПР-73 ("дубинал"), ни водометов, ни даже щитов и тем более стрельбы из КС-23 патронами с "Черемухой" не было",- добавляют силовики из паблика "Майор и генерал".

"Арсенал полиции (а нынче Росгвардии) когда-то был описан в постановлении правительства РФ от 15.10.2001 г. N 731 - там от дубинок и светошумовых гранат (теперь модернизированных) до газа, машин разграждения, водометов. Сейчас, если не врут люди с табельными стрижками, добавился щит аккустического подваления "Шепот", щиты с электрошокерами, спецкостюмы от "коктейля Молотова", разгонятель и блокировщик на "Камаза" от "Калашникова", 81-мм нелетальная пушка, пресловутые "Воланометы" и даже аналог штатовского ADS",- напоминает автор телеграм-канала "Доктор прописал".

"Впрочем, нашим горе-оппозиционерам всей это антипротестной мощи, которая вовсю применяется на Западе, не потребуется. Достаточно кулаков, берцев и дубинок ОМОН",- смеются в социальных сетях.