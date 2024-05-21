Аэродром для авиации НАТО — всё. Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по убийцам мирных граждан

Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО

Российские войска накануне нанесли ряд массированных ударов по врагу.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Предоставим подробности, которые пришли только сейчас.

Русские ракеты разнесли аэродром для натовской авиации, а также другие объекты военной инфраструктуры Украины. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер” нанёс серию ударов возмездия за атаку по мирному населению РФ.

По Полтаве

В Николаевском подполье сообщают, что первая серия ударов пришлась на важные объекты в Полтавской области. В самом городе Полтава несколько прилётов пришлись на склады с БК и вооружением в аэропорту.

Столица региона "получила" несколько прилётов, уничтожены военные объекты, связанные с авиацией. По сведениям координатора подполья Сергея Лебедева, в здания, расположенные в аэропорту, недавно заехали несколько грузовых машин и более пяти автобусов с военнослужащими.

Также удар наносился по авиабазе, где базировалась натовская авиация.

По сообщениям, туда в последнее время часто садились вертолёты, в том числе иностранного производства.

Там также находились ремонтные мастерские, где под ракеты образца НАТО модернизировали самолёты Су-27.

В городе в последние дни наблюдали значительное увеличение наёмников, которые открыто ходят по улицам. Согласно предварительной информации, Полтава будет главным оборонительным узлом армии Украины после потери Харькова.

По Одессе

Нанесена серия ударов возмездия ракетами "Искандер" и по военным объектам Одесской области. Вечером около 18:30 слышны взрывы были в городе Южный. Удар пришёлся в портовую зону.

Украинское сопротивление рассказывает, что в точке прилёта в оборудованных помещениях собирались безэкипажные катера. Также там находилась реактивная система залпового огня HIMARS, которая тоже могла попасть под русский удар.

Взрывы слышны были и в пригороде Одессы. По неподтверждённым данным, уничтожен личный состав врага на территории воинской части. Также там находилась техника ВСУ.

Мощный удар по Одесщине нанесён и сегодня ночью. Как сообщает Лебедев, слышно было три удара.

Были прилёты у ж/д станции "Черноморск-порт". Первый был в 02:30, слышна была работа систем ПВО, но ракета достигла цели. Ещё через полчаса был ещё прилет с повторной детонацией. Затем очевидцы слышали ещё один взрыв, после чего частично пропал свет.

Известно, что железнодорожные составы с натовской военной техникой и снарядами из Румынии через Затоку заходят для на станцию морпорта. Рядом имеется много складских помещений. А таможенный пункт "Ильичёвск" используется как пункт временной дислокации боевиков ВСУ, в том числе западных наёмников.

Результаты прилётов уточняются, но известно, что после второго взрыва с детонацией, в сторону ж/д станции выехало несколько карет "скорой помощи".

Ранее было известно об ударе по ПВД националистов в Харьковской области.