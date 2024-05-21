Российские войска накануне нанесли ряд массированных ударов по врагу.
Предоставим подробности, которые пришли только сейчас.
Русские ракеты разнесли аэродром для натовской авиации, а также другие объекты военной инфраструктуры Украины. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер” нанёс серию ударов возмездия за атаку по мирному населению РФ.
В Николаевском подполье сообщают, что первая серия ударов пришлась на важные объекты в Полтавской области. В самом городе Полтава несколько прилётов пришлись на склады с БК и вооружением в аэропорту.
Столица региона "получила" несколько прилётов, уничтожены военные объекты, связанные с авиацией. По сведениям координатора подполья Сергея Лебедева, в здания, расположенные в аэропорту, недавно заехали несколько грузовых машин и более пяти автобусов с военнослужащими.
Также удар наносился по авиабазе, где базировалась натовская авиация.
По сообщениям, туда в последнее время часто садились вертолёты, в том числе иностранного производства.
Там также находились ремонтные мастерские, где под ракеты образца НАТО модернизировали самолёты Су-27.
В городе в последние дни наблюдали значительное увеличение наёмников, которые открыто ходят по улицам. Согласно предварительной информации, Полтава будет главным оборонительным узлом армии Украины после потери Харькова.
Нанесена серия ударов возмездия ракетами "Искандер" и по военным объектам Одесской области. Вечером около 18:30 слышны взрывы были в городе Южный. Удар пришёлся в портовую зону.
Украинское сопротивление рассказывает, что в точке прилёта в оборудованных помещениях собирались безэкипажные катера. Также там находилась реактивная система залпового огня HIMARS, которая тоже могла попасть под русский удар.
Взрывы слышны были и в пригороде Одессы. По неподтверждённым данным, уничтожен личный состав врага на территории воинской части. Также там находилась техника ВСУ.
Мощный удар по Одесщине нанесён и сегодня ночью. Как сообщает Лебедев, слышно было три удара.
Были прилёты у ж/д станции "Черноморск-порт". Первый был в 02:30, слышна была работа систем ПВО, но ракета достигла цели. Ещё через полчаса был ещё прилет с повторной детонацией. Затем очевидцы слышали ещё один взрыв, после чего частично пропал свет.
Известно, что железнодорожные составы с натовской военной техникой и снарядами из Румынии через Затоку заходят для на станцию морпорта. Рядом имеется много складских помещений. А таможенный пункт "Ильичёвск" используется как пункт временной дислокации боевиков ВСУ, в том числе западных наёмников.
Результаты прилётов уточняются, но известно, что после второго взрыва с детонацией, в сторону ж/д станции выехало несколько карет "скорой помощи".
Ранее было известно об ударе по ПВД националистов в Харьковской области.
"Холодногорский район ближе к центру, примерно полчаса назад мощнейший прилёт, сразу понеслись без сирен с мигалками скорые. Куда-то в место базирования ВСУ или наёмников попали", — пишет украинский ресурс.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.