МВД предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили

МВД России выступили с предложением разрешить полицейским вскрывать машины в необходимых ситуациях. Данную информацию Министерство внутренних дел опубликовали на свое сайте.
В новые изменения закона "О полиции", по мнению ведомства, нужно включить пункт, который дал бы возможность сотрудникам силовых структур вскрывать чужие машины. Такие меры необходимы для того, чтобы сотрудник полиции по долгу службы смог помочь ребенку, оставленному в машине без присмотра или человеку, нуждающемуся в медицинской помощи, а также при задержании преступника, который заперся в автомобиле.
Полицейские имеют необходимость вскрывать чужое транспортное средство, если в нем находится пьяный водитель, совершивший ДТП, предметы, изъятые из гражданского оборота без разрешения. Не менее важным поводом для узаконенного проникновения в чужой автомобиль является проверка сообщений о террористической угрозе.
Для повышения качества работы полиции в МВД также рассматривают возможность сделать законным взлом жилых и административных помещений, с целью обезвредить преступников или найти запрещенные предметы, среди которых взрывные устройства, наркотики, яды и психотропные препараты.
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