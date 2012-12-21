Мельница мифов: тайна смерти Котовского

Загадочная гибель знаменитого полководца времен Гражданской войны Григория Ивановича Котовского до сих пор не дает покоя как ученым, так и любителям альтернативных расследований. По мнению автора биографии легендарного комкора историка Бориса Соколова, все было весьма банально: Котовский погиб в результате бытового убийства по пьянке.

Герой Гражданской войны — именно так странно характеризовала Большая Советская Энциклопедия (БСЭ) Григория Ивановича Котовского. Странно не потому, что бывший уголовник стал политиком, комдивом и командиром корпуса, награжденного тремя орденами Красного Знамени и Почетным революционным оружием. Странно, поскольку в братоубийственной войне не может быть героев — проигрывают все.

Котовский был героем фольклора, беллетристики и кинематографа. Это в последнее время сделалось модным обращаться к криминальным авторитетам царской России или отторгнутых большевиками атаманов и батек. Снимаются малохудожественные, но многосерийные ленты, строчит пишущая братия. Котовский для них менее интересен, потому что его еще при жизни по головке гладила советская власть.

Одесский налетчик Мишка Япончик, бывший всего десятью годами моложе Котовского, но погибший в расцвете лет, ближе к навязанным Голливудом стандартам "благородного гангстера" без политики в голове (хотя и он успел побывать в роли командира бронепоезда, а затем и полка Красной Армии). Кстати, судьбы Япончика и Котовского пересекутся в одной точке, но об этом чуть позже.

Вот только смерть комдива обставлена таким количеством мифов, каких не выдавал на гора и сам Котовский, любивший присочинить. Байки любят охотники и арестанты, охоч до них был и "последний гайдук". Котовский любил рядится в тогу народного мстителя. Если судить не по законам Российской империи, а просто по совести, был Котовский бандитом или разбойником.

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Как известно, лихие люди долго не живут. Насильственная смерть Котовского в 1925 году — тоже не исключение. Пощадили его "слуги самодержавия" и враги нарождавшейся власти, но "пахан" бесславно пал в ночи от выстрела какого-то еврея. В статье БСЭ о гибели Котовского ни слова, ни намека. Наверху считали, что "герою Гражданской войны" следует погибать не так, "не от водки и от простуд". Кажется, писатель Гайто Газданов в "Призраке Александра Вольфа" рассказал про белогвардейского офицера, прошедшего Первую мировую и Гражданскую войны, но глупо утонувшего в турецком колодце, после того как он оказался в эмиграции. Фатум, рок, ананке. Тайну этих трех слов не разгадал и Клод Фролло, архидьякон собора Парижской Богоматери.

Мифов о причинах гибели Котовского не бесчисленное количество, но вполне достаточно, чтобы запутать если не въедливое следствие, то простых читателей. Лишь некоторое количество фактов не вызывает сомнения у исследователей. Последний день своей земной жизни, 6 августа 1925 года, Григорий Иванович вместе с женой Ольгой Петровной провел в небольшом доме отдыха в совхозе "Чебанка". Встречался с пионерами и кинематографистами, которые собирали материал для фильма о котовцах. В рассчитанном на 30 человек доме отдыха семья Котовских жила в отдельном флигеле на берегу моря. На следующий день Котовский должен был уехать в штаб корпуса в Умань, и сослуживцы устроили комкору прощальный ужин.

"Последняя вечеря" Котовского происходила не в окружении 12-ти апостолов, но среди них нашелся не просто предатель Иуда, а убийца. После того, как Ольга Петровна ушла к себе, а муж продолжал "гудеть" с братвой, начальник охраны сахарного завода Мейер Зайдер (в прошлом — начальник штаба того самого полка, которым командовал Мишка Япончик) по кличке Майорчик вышел с Григорием Ивановичем на крыльцо, чтобы поговорить. Раздалось несколько револьверных выстрелов.

Жена Котовского выскочила на улицу. У угла главного корпуса отдыхающих она увидела лежавшее ничком распластанное тело супруга. Пульса не было. После того, как его перенесли в столовую, Ольга Петровна осмотрела маленькую ранку в области сердца. По ее словам, смерть наступила мгновенно, так как была перебита аорта.

Обессиленная она сидела на веранде, когда перед ней бросился на колени начальник охраны сахарного завода со словами: "Спасите меня, вы были матерью для всех в корпусе, будьте и мне матерью, спасите меня — я убийца". "Вон отсюда!", — сказала Зайдеру вдова. Потом она бросилась к директору совхоза и конные рабочие настигли убийцу, "уходящего берегом моря по направлению к Одессе".

Как сказали бы сейчас, произошло резонансное убийство. И как же власти поступили с убийцей? Осенью 1926 года убийцу самого Котовского приговорили всего к 10 годам тюрьмы. Автор биографии Котовского историк Борис Соколов пишет, что "по иронии судьбы в тот же день этот же суд приговорил другого подсудимого за убийство зубного врача и ограбление — к расстрелу". В харьковской тюрьме Зайдер был на должности завклуба с правом свободного выхода, а через два года вышел на свободу.

Нечистая совесть не помешала Майорчику устроиться на работу сцепщиком железнодорожных вагонов, но послужила причиной его преждевременной гибели. В октябре 1930 года тело задушенного Зайдера было найдено на рельсах неподалеку от харьковского вокзала. Поезд опоздал, и изобразить несчастный случай не удалось, однако котовцы Стригунов и Вальдман, приведшие в исполнение месть за смерть командира, не понесли никакого наказания.

По мнению Бориса Соколова, Котовский погиб в результате бытового убийства по пьянке. Историк предполагает: "Могла возникнуть ситуация, когда комкор набросился на собеседника с кулаками (а они у него пудовые). Испугавшись, Зайдер мог схватиться за маузер. А затем протрезвел, понял, что натворил и что ему не жить. Ведь по блатным понятиям он совершил вещь совершенно недопустимую — ни за что ни про что по пьянке завалил пахана. За это месть соратников Котовского рано или поздно должна была его настигнуть. И следователи, а потом и судьи прекрасно понимали, что Котовский погиб в результате пьяной ссоры.

Но сказать это открыто не было никакой возможности. Столь жалкая смерть не подобала герою Гражданской войны, из которого еще при жизни начали творить легенду. Поэтому искали хоть какой-нибудь приличный мотив и, наконец, нашли, если и не совсем убедительный, то, по крайней мере, ни в чем не компрометирующий самого Котовского: неприязнь, возникшая из-за того, что "потерпевший отказался повысить своего убийцу по службе".

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Еще одна убедительная аргументация, но всего лишь очередная гипотеза. Но и архивы вряд ли смогут приподнять завесу тайны гибели Григория Котовского.