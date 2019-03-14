Очередной эксперимент концерна "Калашников" АК 308 и его характеристики

Совсем недавно, на выставке "Армия 2018", всемирно известный концерн "Калашников" в столице выставил на суд публики новинку — штурмовую винтовку под названием АК-308.

Сперва может показаться, что штурмовая винтовка выглядит словно переделанный вариант АК-12, куда вкраплены черты дизайна АК-103, но нет — под внешней оболочкой скрывается солидная начинка, делающая данного представителя концерна одним из самых необычных и удивительных за последние годы. Например, он оснащен НАТОвскими патронами — 7,62 на 51 миллиметр.

С момента окончания Великой Отечественной "Калашников" создал чуть больше двадцати автоматов. Во всех экземплярах, за исключением трех, применялись боеприпасы отечественной разработки. АК-101 и 102 стали первым опытом по налаживанию экспорта оружия под НАТОвские стандарты, однако особого ажиотажа по этому поводу не было. Автоматы были оснащены патронами 5,56 на 45 миллиметров.

В последующем АК-108, созданный под вышеуказанный патрон, не был шибко интересен потенциальным покупателям из-за рубежа. А в целом, АК-108 стал одним из последних в серии "100", обладавшим недочетами в виде сильной отдачи, неоправданно большого веса и странным дизайном.

Вновь концерн пытается создать оружие на экспорт. Автомат Калашникова 308 использует боеприпасы НАТО, правда уже другие. Из-за этого у оружия увеличился вес, повысилась отдача. С другой стороны, повысилась проникающая способность пули и дальнобойность. Данный экземпляр не многим тяжелее и длиннее АК-12. 308-ой оснащен затворной рамой и ствольной коробкой, в основе которых лежит РПК-74М — инженеры пошли на такой шаг, дабы повысить срок эксплуатации. Ожидается и повышение производительности. Боком стоит вопрос — насколько рентабельны улучшения, особенно если учитывать, что АК-308 рассматривается как полноценная замена оружия с аналогичным калибром.

Элементы дизайна АК-12 уменьшат расходы нового автомата, однако остается лишь гадать, насколько удачно будут интегрированы патроны 7,62 на 51 миллиметр в конструкцию — ведь нужно сохранить низкие затраты на производство.

Нет информации и о том, планирует ли Министерство Обороны РФ внедрять данное оружие в армию или полицию. Его стоит рассматривать как АК-101 и 102. То есть оружие исключительно на экспорт.

Стоит заметить, что если предыдущие экспортные автоматы не изготавливались под конкретного покупателя, то в настоящее время ситуация иная. Судя по всему, АК-308 спроектирован под конкретного покупателя — Индию.

Кремль серьезно нацелен на индийский рынок. Некоторое время назад была заключена сделка на более чем пять миллиардов долларов на поставку различных видов вооружения. Поставки в Индию могут соблазнить и другие страны на покупку АК-308.

Фото: Соцсети

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