Как изобретатели пытались создать "ядерный патрон" и что из этого вышло

Увы, но конец Второй Мировой войны не стал для мира эпохой всеобщего примирения. Практически сразу после ее окончания, началась новая, не менее напряженная, холодная война. И если до открытой конфронтации дело не доходило, и сверхдержавы старались сохранять лицо, то внутренний масштаб тех событий и их воздействие на другие страны можно смело называть Третьей мировой. Как и в любой войне, крупнейшие страны наращивали свой военный потенциал. А лаборатории работали в авральных режимах, создавая новые способы уничтожения людей. Особое внимание уделялось новому и очень перспективному ядерному оружию.

После совершенно ненужной атомной бомбардировки Японии, США четко показали, что претендуют на роль главного планетарного гегемона. Но советское руководство было совершенно не согласно с такой постановкой в мире и очень быстрыми темпами в СССР появилось свое ядерное оружие. Осознав разрушительную мощь атомного оружия, две сверхдержавы решили использовать его потенциал во всех военных сферах. Ученым была поставлена титаническая задача, создавать атомные боезаряды как можно меньшего размера. Речь шла о зарядах размером с небольшую авиабомбу, артиллерийский снаряд или вообще размером с патрон для стрелкового оружия.

Изначально учёные по обе стороны океана осознали, что создать карманную бомбу в условиях технологического развития того времени практически невозможно. В маленьких атомных боезарядах невозможно создать критическую массу. На заре атомной эры для производства ядерных зарядов использовался изотоп урана 235. Чтобы взрывать такую бомбу, требовалось больше пятидесяти килограммов этого изотопа. Если впихнуть пятьдесят килограмм урана в снаряд или небольшую бомбу можно было попробовать, то создать патрон для автомата или винтовки, было нереально.

Конечно, ученые знали о существовании более подходящих для подобных целей веществ, но способ их добычи был крайне дорогим, и сами эти элементы были крайне редкими. Все это делало невозможным использование их для создания оружия.

И даже все перечисленные выше факты не остановили научную мысль учёных СССР и США. Ими была предпринята попытка создать ядерные патроны. Предполагалось использовать в новом стрелковом боеприпасе редчайший и очень дорогой радиоактивный элемент под названием Калифорний. Но уже в начальной стадии тестирования оказалось, что этот металл выделяет много тепла. Это могло привести к спонтанной детонации этого боеприпаса.

Чтобы хранить и транспортировать такие патроны, приходилось держать их в специальном охлаждающем контейнере. Применять такие боеприпасы можно было только в течении получаса с момента извлечения их из охлаждающего контейнера. Помимо такого неудобства, сами боеприпасы представляли большую опасность для того, кто их использовал в силу сильной радиации. Кроме этого, сам металл был очень хрупким и вел себя по-разному. Иногда с помощью таких патронов пробивались толстые кирпичные стены или прогорала танковая броня, но примерно в половине случаев они взрывались до того, как достигнут цели. На эти разработки были потрачены миллионы советских рублей и американских долларов, но в итоге все закончилось.

Фото: Pravda. Ru

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