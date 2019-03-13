Почему магазины современных автоматов и винтовок имеют изогнутую форму?

На самом деле, этот вопрос может посетить не каждого человека, а только особо внимательного или имеющего отношение к военному делу. Изогнутая форма у магазина не просто так. Подобная конструкция появилась уже сравнительно давно, доказав свою "правильность" и почти идеальные показатели в реальных боевых действиях.

При стандартном разговоре зачастую участники диалога допускают ошибку, называя магазин такой формы "рожком". В англоязычных странах Запада применяют другое обозначение — банан. По сути дела называть магазин такой формы "изогнутым" тоже неправильно, как и сравнивать с какими-либо фруктами или сладостями. Так в чем же особое преимущество магазина данной формы и конструкции, а также почему инженеры выбрали именно такой изгиб?

Первая причина "изогнутости" — применяемый тип патронов. Самыми популярными винтовочными калибрами раньше и по сей момент считаются 7.62 мм и 5.56 мм (сюда можно отнести и 9 мм). Подобные патроны обладают конусообразной формой. Если постараться выложить их в ровную шеренгу, где один патрон будет строго параллелен другому, то промежуток между ними будет чрезмерно большим. Такой результат несет негативные последствия, расширяя размер емкости для содержания боеприпасов, а также снижая скорость их подачи.

Оружейные разработчики считают, что секторный магазин намного лучше остальных осуществляет подачу боеприпасов. Они гораздо реже (если сравнивать с прямой конструкцией) застревают. Стоит отметить, что такой магазин применяется не только к штурмовым винтовкам, но даже и к большинству пистолетов-пулеметов. Среди них популярный по голливудским кинокартинам НК МР5, ушедший от прямого магазина еще в 1977 году.

Еще одна причина — ранее указанный вопрос емкости. Если выложить патроны "рожком", то они займут гораздо меньше места. Это значит, что подобный магазин будет легче и, соответственно, не окажет лишней нагрузки военному. Кроме того, при сравнении размеров емкостей с прямой укладкой, в секторный помещается большее количество боеприпасов. Во времена СССР были попытки сделать магазин даже на 80 патронов. Да и вообще он гораздо удобнее, ввиду эргономичности модели. К этому выводу присоединится каждый, кому удалось подержать в руках емкости двух типов.

Третья и основная причина, исходя из которой инженеры придали изогнутую форму магазину, была выявлена при реальных боевых действиях. Рядовой пехотинец большую часть времени стрелял из положения лежа. Осуществлять эти действия с магазином прямой формы довольно неудобное занятие, так как он мешает, утыкаясь в землю, и не дает принять более удобную позицию.

Фото: Pravda. Ru

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