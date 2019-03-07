БМП М-2 Bradley - отличная американская бронемашина

М-2 Bradley представляет собой тяжелую боевую машину, которая решает задачи по транспортировке солдат с последующей поддержкой в бою. Несложно догадаться, что машина американского производства разрабатывалась еще во времена холодного противостояния США и СССР, чтобы участвовать в сражениях на европейской территории. Разработка являлась ответом на советские БМП. С того времени она успела поучаствовать во многих боевых столкновениях, доказав свою состоятельность и боеспособность. Причем как в столкновении с регулярными частями, так и с партизанским сопротивлением. БМП носит имя американского генерала Брэдли.
В настоящее время на основе М-2 создано целое семейство автомобилей с различным функционалом, а с начала производства выпущено около десяти тысяч экземпляров. Машина находится на вооружении не только в Америке, но и в Саудовской Аравии.
Bradley представляет собой традиционную боевую машину. Так, силовое отделение расположение спереди, а отсек с десантом - позади. Попасть туда можно либо через верхний люк, либо с помощью задней панели. Экипаж представляет собой трех человек - это наводчик, командир и водитель. Перевозит автомобиль шесть десантников.
Броня из алюминия снижает вес автомобиля, не понижая его защищенность. Передняя броня и броня на бортах усилена сталью, таким же образом защищается и днище. На других модификациях Bradley броня может отличаться, причем значительно. Коробка передач и двигатель находятся спереди справа, в то время как слева располагается водитель. В центре находится башня, где располагаются наводчик и командир.
Что касается пушки и пулемета, то они стабилизированы в обе плоскости, а слева на башне находится пусковая установка. Отсек десантников отделен перегородкой. На Bradley установлена пушка в двадцать пять миллиметров, имеется пулемет на 7,62 миллиметра, нельзя не отметить и шесть автоматов. У пушек питание идет с двух лент. Установленная на машине пушка уничтожает цели на расстоянии до четырех километров.
В боевой машине установлен турбодизель с мощностью в пять сотен лошадиных сил. В поздних модификациях их число, соответственно, увеличено. Что касается трансмиссии, то она гидромеханическая.
Американская машина нашла применение во время конфликта в Ираке, где продемонстрировала свои функции с лучшей стороны. Согласно статистике, именно Bradley подбил больше всего танков противника. Кроме того, с автомобиля уничтожалась легкая техника и живая сила врага. Были случаи, когда автомобиль полностью выводил из боя иракские танки.
Тем не менее, в городском противостоянии машина не смогла продемонстрировать тех же характеристик - ручное противотанковое оружие и фугас сделали свое дело.
Фото: military.com
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