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Источник Правда.Ру

Остались уязвимыми: американским БМП не хватает энергии для защиты

Силовые структуры » Министерство обороны

Большая часть американских БМП Bradley не могут быть оборудованы израильской системой активной защиты бронетехники Iron Fist Light — нет энергии.

На Украине действуют американские наемники?

Пентагон признал, что подавляющее большинство боевых машин пехоты (БМП) американских сухопутных войск так и останутся незащищенными, поскольку не имеют ресурсов для установки системы динамической защиты израильского производства Iron Fist Light.

Об этом говорится в отчете министерства обороны США, фрагменты из которого опубликовал журнал The Drive. Отмечается, что проблема заключается в недостаточном количестве энергии БМП. Выводы сделаны: Пентагон рассчитывает провести модернизацию Bradley.

"Разрабатывается модификация бронемашины с дополнительным источником питания — в таком виде Bradley сможет использовать Iron Fist Light", — говорится в отчете.

Издание отмечает, что проблемы с энергоустановкой в американских БМП — не единственная проблема. Поэтому машины, которые взяты на вооружение в 1981 году в ближайшем будущем будут заменены боевой машиной OMFV.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американские БМП Bradley отправили на войну в Донбассе.

О том, что на Украину отправлена первая партия американских БМП "Bradley" пишет Андреа Рива в своей статье, опубликованной Il Giornale. Судя по всему, отмечает журналист, Вашингтон от слов решил перейти к делу.

"Америка давно вентилировала вопрос о возможной отправке на Украину бронированных средств и теперь, как кажется, от слов перешла к делу", — пишет корреспондент.

Бронемашины были замечены на железнодорожных платформах в Австрии. Итальянский корреспондент Андреа Рива, ссылаясь на публикацию материалов в Фейсбук Хайнца-Кристина Штрахе — лидера Австрийской партии свободы — пишет, что если американские БМП "Брэдли" действительно направляются на Украину, а такова интерпретация Штрахе, то это лишь способствует нарушению Минских соглашений.

По данным упомянутого австрийского политика, на вокзале в городе Линц находились около полусотни БМП "Bradley", которые на железнодорожных платформах двинулись на восток.

"Эти фотографии были сделаны вчера в Линце примерно в 7:14, и прислали мне их подписчики моей странички. Очевидно, что поезд с БМП направится в сторону Чехии (…) Мы поднимем вопрос о направлении движения этого состава в парламенте. Если Австрия таким образом способствует военным приготовлениям, это совершенно неприемлемо для нейтрального государства, это должно быть немедленно прекращено. Мы не хотим и не должны быть марионетками НАТО! Мы решительно отказываемся от любой возможной подготовки к войне!", — написал австрийский политик на своей странице в Фейсбук.

Как видно, Штрахе не готовит конкретно об Украине, однако итальянские журналисты считают, что состав в конечном итоге придёт именно туда, так как "США приняли решение о поставках Киеву оружия".

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Темы bradley армия сша динамическая защита
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