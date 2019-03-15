Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Сергей Бухранский

Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина

Силовые структуры » Министерство обороны

Как известно, Уинстон Черчилль курировал и поддерживал несколько амбициозных военных проектов. Не все из них увидели свет. Но надо отдать должное этому неутомимому политику, несмотря на явные ошибки, он старался разобраться в вопросе и дать объективную оценку тому или иному изобретению. Но в случае с "Нелли" все было немного иначе.

Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина. 400647.jpeg

К моменту создания этой мегалитической машины, она уже не отвечала современным военным требованиям. Но Черчилль был просто очарован этим проектом и оказывал ему всяческую поддержку. Дело в том, что эта огромная машина задумывалась для решения задач скорее Первой мировой. Но Вторая мировая война в корне отличалась от первой. Предполагалось, что, будучи полностью бронированной, эта машина должна была рыть траншеи, подбираясь как можно ближе к укреплениям противника, сметая при этом вражеские противопехотные заграждения. Таким образом, войска могли относительно безопасно продвинуться к линии обороны врага.

Но в войсках уже было много танков, которые с успехом решали подобные проблемы, а если учесть, что авиация шагнула очень далеко, то возможность бомбардировки делала эту неповоротливую конструкцию практически бесполезной. Но одержимость проектом Черчилля не давала возможность свернуть работы. Он до последнего верил, что "Нелли" сможет если не решить исход войны, то значительно его изменить.

"Нелли" — это была крайне неповоротливая и тяжелая конструкция. Чего только стоит радиус ее разворота, который был около полутора километров. Управлять таким инженерным сооружением было крайне тяжело, экипаж находился в неимоверно тяжелых условиях. Причем в кабине не было вентиляции, а толстая броня нагревалась на солнце до ста градусов. Естественно, находиться в узкой металлической коробке былопрактически невозможно. Да и живучесть этой машины была под вопросом. Она двигалась крайне медленно и представляла лёгкую мишень не только для авиации, но и для артиллерии, не говоря уже о танках.

Несмотря на упорство Черчилля, командованию всё-таки удалось убедить его в нецелесообразности проекта. В 1943 году работы по проекту "Нелли" были свернуты. Немного позже, сам Черчилль признавался, что очень ошибался на счёт проекта "Нелли". Более того, он даже заявлял, что если бы не его поддержка, то работы по созданию "Нелли" был бы свернуты значительно раньше. Он открыто заявлял, что вся ответственность в том, что были потрачены огромные деньги и ресурсы, лежит целиком на нем.

 

Фото: Соцсети

Читайте также:

Ядерное оружие США в Европе

Американское секретное оружие

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы нелли оружие белый кролик вооружение США оружие Второй мировой
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Новости спорта
"Бодифлекс" - упражнения для начинающих
Ислам
Пути ислама: сунниты и шииты
Новости Все >
Москва подписала соглашение с Ниццей по инновациям в городском хозяйстве﻿
Обманутые дольщики Сочи попросили мэра не сносить незаконные новостройки﻿
Плесень в школьной столовой спровоцировала беспорядки в китайском городе
Новоселов по реновации после 40 лет жизни в "хрущевке" ﻿поздравил Собянин
Собчак и Гудков ищут избирателей среди наркоманов
Медведеву показали новый правительственный офис в "Москва-Сити"
В Минске во дворе жилого дома нашли ведро с ураном
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют лишь 39% американцев
Сергея Брилева вывели из Общественного совета при минобороны
Как "Почта России" наживается на заключенных
Читательский топ
Пути ислама: сунниты и шииты
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Индии придумали защиту для истребителей российского производства
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле

США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.

Китай бросил вызов США по Венесуэле
Пути ислама: сунниты и шииты
Ислам
Пути ислама: сунниты и шииты
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперты из Гарварда предложили изъять из обращения стодолларовые банкноты
Другие
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России

Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.

Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Кремль
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Кошелек
Как в России можно победить бедность
Новости Украины
В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"

Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов.

В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Военные новости
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Любовь Степушова Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма Любовь Степушова Соломон Соловьев Кому Альберт Эйнштейн показал язык - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Глаза не только зеркало души, но и детектор лжи Игорь Буккер
Комментарии
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Вывоз капитала из России частным сектором с начала года увеличился вдвое
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Как в России можно победить бедность
Как в России можно победить бедность
Как в России можно победить бедность
Сергея Брилева вывели из Общественного совета при минобороны
Сергея Брилева вывели из Общественного совета при минобороны
Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО
Почему Навальный не раскроет всех иноагентов во власти
Сергея Брилева вывели из Общественного совета при минобороны
Порошенко отметит День добровольца на линии фронта
Сергея Брилева вывели из Общественного совета при минобороны
История и современность Все >
Англичанин победил в лотерее и спустил все миллионы за 10 лет
Англичанин победил в лотерее и спустил все миллионы за 10 лет
Составлен рейтинг стран с самым чистым воздухом
Составлен рейтинг стран с самым чистым воздухом
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина
Очередной эксперимент концерна "Калашников" АК 308 и его характеристики
Очередной эксперимент концерна "Калашников" АК 308 и его характеристики
Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец
Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец
Самые глупые поводы для войны
Самые глупые поводы для войны
США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы
США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы
Дюденева рать: нашествие, о котором в народе вспоминали спустя 600 лет
Дюденева рать: нашествие, о котором в народе вспоминали спустя 600 лет
Бой капитана Павлика: единственная попытка отпора немцам при оккупации Чехословакии
Бой капитана Павлика: единственная попытка отпора немцам при оккупации Чехословакии
Воров в законе будут сажать на 20 лет
Воров в законе будут сажать на 20 лет
Для исправления демографии в России переселят мигрантов
Для исправления демографии в России переселят мигрантов
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Первая помощь при ударе током
Первая помощь при ударе током
Первая помощь при ранах и порезах
Первая помощь при ранах и порезах
Лайфхак: Как при простуде выглядеть на высоте
Лайфхак: Как при простуде выглядеть на высоте
Сухой шампунь для волос. Выбор знаменитостей
Сухой шампунь для волос. Выбор знаменитостей
Мужчины в Германии зарабатывают больше женщин на 21%
Мужчины в Германии зарабатывают больше женщин на 21%
Плов из баранины
Плов из баранины
МАС выпустил MAC x Aladdin Disney
МАС выпустил MAC x Aladdin Disney
Мужчина умер после операции по пересадке волос
Мужчина умер после операции по пересадке волос
Полезные свойства тыквы
Полезные свойства тыквы
Мужское Все >
Копченая рыба: на каждый день и на праздник
Копченая рыба: на каждый день и на праздник
Незацепляйки для щуки: как выбрать и как использовать
Незацепляйки для щуки: как выбрать и как использовать
Идеи использования цветовых решений в ваших комнатах
Идеи использования цветовых решений в ваших комнатах
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 2
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 2
Какой интерьер популярен в 2019 году?
Какой интерьер популярен в 2019 году?
Как выбрать тротуарную плитку для дачного участка
Как выбрать тротуарную плитку для дачного участка
Как экономить электроэнергию: простые правила
Как экономить электроэнергию: простые правила
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Пути ислама: сунниты и шииты
Пути ислама: сунниты и шииты
Владимир Путин оплатил создание главной иконы для армии
Владимир Путин оплатил создание главной иконы для армии
Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда
Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда
Нужна ли машинка для стрижки собак
Нужна ли машинка для стрижки собак
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Собака в постели — вред или польза
Собака в постели — вред или польза
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Взгляд в историю: о древних людях в Сибири
Взгляд в историю: о древних людях в Сибири
10 простых правил, которые помогут спасти нашу планету
10 простых правил, которые помогут спасти нашу планету
Джеки Чан: интересные факты из жизни
Джеки Чан: интересные факты из жизни
Самой старой машинке для татуировок 2000 лет
Самой старой машинке для татуировок 2000 лет
В Москве с 23 на 24 марта пройдет акция "Ночь театров"
В Москве с 23 на 24 марта пройдет акция "Ночь театров"
Вероятность мощного извержения вулкана на Камчатке велика
Вероятность мощного извержения вулкана на Камчатке велика
Досье на звезд: Айшвария Рай - красотка из Болливуда
Досье на звезд: Айшвария Рай - красотка из Болливуда
Елена Крыгина против татуажа
Елена Крыгина против татуажа
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле

США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.

Китай бросил вызов США по Венесуэле
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Мир. Новости мира
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Южная Америка
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Новости Африки
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ