Белый кролик - не вставшая на вооружение, но понравившаяся Черчиллю боевая машина

Как известно, Уинстон Черчилль курировал и поддерживал несколько амбициозных военных проектов. Не все из них увидели свет. Но надо отдать должное этому неутомимому политику, несмотря на явные ошибки, он старался разобраться в вопросе и дать объективную оценку тому или иному изобретению. Но в случае с "Нелли" все было немного иначе.

К моменту создания этой мегалитической машины, она уже не отвечала современным военным требованиям. Но Черчилль был просто очарован этим проектом и оказывал ему всяческую поддержку. Дело в том, что эта огромная машина задумывалась для решения задач скорее Первой мировой. Но Вторая мировая война в корне отличалась от первой. Предполагалось, что, будучи полностью бронированной, эта машина должна была рыть траншеи, подбираясь как можно ближе к укреплениям противника, сметая при этом вражеские противопехотные заграждения. Таким образом, войска могли относительно безопасно продвинуться к линии обороны врага.

Но в войсках уже было много танков, которые с успехом решали подобные проблемы, а если учесть, что авиация шагнула очень далеко, то возможность бомбардировки делала эту неповоротливую конструкцию практически бесполезной. Но одержимость проектом Черчилля не давала возможность свернуть работы. Он до последнего верил, что "Нелли" сможет если не решить исход войны, то значительно его изменить.

"Нелли" — это была крайне неповоротливая и тяжелая конструкция. Чего только стоит радиус ее разворота, который был около полутора километров. Управлять таким инженерным сооружением было крайне тяжело, экипаж находился в неимоверно тяжелых условиях. Причем в кабине не было вентиляции, а толстая броня нагревалась на солнце до ста градусов. Естественно, находиться в узкой металлической коробке былопрактически невозможно. Да и живучесть этой машины была под вопросом. Она двигалась крайне медленно и представляла лёгкую мишень не только для авиации, но и для артиллерии, не говоря уже о танках.

Несмотря на упорство Черчилля, командованию всё-таки удалось убедить его в нецелесообразности проекта. В 1943 году работы по проекту "Нелли" были свернуты. Немного позже, сам Черчилль признавался, что очень ошибался на счёт проекта "Нелли". Более того, он даже заявлял, что если бы не его поддержка, то работы по созданию "Нелли" был бы свернуты значительно раньше. Он открыто заявлял, что вся ответственность в том, что были потрачены огромные деньги и ресурсы, лежит целиком на нем.

Фото: Соцсети

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