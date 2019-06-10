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Автор Александр Артамонов

Контрбатарейный радар из США не поможет Украине

Силовые структуры » Министерство обороны print

У воюющей против собственного населения в Донбассе киевской армии появились современные контрбатарейные радары — ANTPQ-37 Firefinder. Две таких установки были замечены в непосредственной близости от линии фронта. Они служат отличным дополнением к использованию украинскими военнослужащими и разведывательно-ударных беспилотников штатовского производства Global Hawk.


Американцы поставляют украинцам современное тяжелое вооружение

Получается, США вообще не соблюдают Минских соглашений, так как радары и дроны явно являются частью наступательного вооружения — они в состоянии вести корректировку огня тяжелой ствольной артиллерии. Кроме того, это современное оружие, которое используется и самой армией США.

В этой связи возникает вопрос: а что мешает ДНР и ЛНР наладить поставку вооружения той же категории? Власти этих непризнанных республик, в которых массово проживают российские граждане, могут, например, попросить какую-либо страну (ту же Абхазию или Южную Осетию) поставить им отличный контрбатарейный и противоракетный радар российского производства "Зоопарк 1М". Думается, что и Ким Чен Ын не откажется помочь сражающимся против нашествия западных полчищ, использующих украинцев на правах дешевого пушечного мяса. Новая власть в лице Зеленского сделала ставку на дальнейшую эскалацию внутреннего конфликта. Киевская хунта настаивает на уничтожении части собственного гражданского населения при помощи современных тяжелых вооружений. Но коль скоро США перешли Рубикон и попрали сам дух Минских соглашений, мирным людям ничего не остается как ответить ударом на удар.

Но что конкретно поставили американцы на восточный фронт "жовто-блакитной" унитарной республики? Литеры "A" и "N" означают, что радар может использоваться как на суше, так и на море. Буква "T" определяет тип системы — не стационарный, то есть мобильного базирования. "P" в названии соответствует любой радиолокационной станции, а "Q" на языке условных обозначений американской армии означает "многоцелевой".

Речь идет о когерентной импульсно-доплеровской РЛС, способной сканировать окружающее пространство от одного до 24 километров. Сканирование осуществляется при помощи фазированной антенной решетки различных конфигураций. Электронное сканирование луча диаграммы направленности в секторе составляет в среднем по азимуту 90 градусов. К сожалению, для американцев их система обладает достаточно невысоким угломестным сектором обзора, не превышающим семь с половиной градусов.

Это означает, что американский радар видит набирающую высоту цель, какой бы природы она ни была, относительно недолго. Если будет запущен управляемый снаряд, то система не сумеет рассчитать его траекторию. Более того, она не определит даже точку пуска. Заокеанский Firefinder достаточно эффективен против 120-мм мин или 122-мм неуправляемых снарядов, РСЗО и тактических ракет. Но на большее он не способен.

Иными словами, американцы поставили своим сателлитам полусписанную систему ограниченной годности, которую в настоящее время они явно собираются менять на более высокую модификацию — РЛС AN/TPQ-53, разработанную концерном "Локхид Мартин". В отличие от системы предыдущего поколения угломестный обзор у нее составляет уже не семь с половиной, а 60 градусов. Кроме того, в три раза возросла и дальность захвата цели.

Поставки или непоставки того или иного типа вооружений находятся в четкой корреляции с дипломатическим подходом какой-либо страны. В действиях американцев явно проглядывает полная безответственность. Они дают в руки преступного режима возможность ведения прицельного артиллерийского огня по стационарным мирным целям — домам, школам, больницам. Безнаказанность нацистских молодчиков подогревается ощущениями, более свойственными компьютерным игрокам, чем операторам боевых систем. Ведь так просто, пользуясь современным средством корректировки огня, уничтожить ополченца с минометом. Чувство ответственности за убийство размывается удалением от цели.

В отличие от американцев европейцы отнюдь не торопятся поставлять подобные комплексы на фронт гражданской войны, пылающей в Незалежной. А между тем, во французской армии существует куда более эффективный, чем у американцев, контрбатарейный радар — "Кобра". Он принят на вооружение и в других армиях Евросоюза, а также в Турции. Такая система способна сопровождать уже не 20, а более 100 одиночных целей. За три минуты работы она вскрывает до 40 огневых точек.

Но даже воинственный президент Франции Эммануэль Макрон не торопится предложить ее режиму Зеленского. Ведь стрелять-то и наводиться все это будет в непосредственной близости от европейских границ. Всегда существует опасность того, что майданные гопники окончательно пойдут вразнос и займутся грубым рэкетом собственных хозяев. Многие в Евросоюзе еще помнят, как долго стреляли в руках террористов "стингеры", поставленные когда-то западниками афганским моджахедам. Американцам же все равно — до них не достанет!

В завершение можно также сказать, что и сами радары могут быть запеленгованы и уничтожены бойцами ДНР и ЛНР. Каждый радар излучает в активном режиме. Соответственно, всегда можно забить эфир помехами. Также определение точки дислокации такого комплекса делает его уязвимым для ответных мер. В этой связи с большой долей вероятности можно прогнозировать, что ANTPQ-36 разделит судьбу противотанковых ракет Javelin. Поставка такого вида вооружений не поможет нацистским батальонам справиться с сопротивлением. А вот возросшая кучность огня и новые жертвы среди гражданских сделают окончательно невозможным примирение мятежных республик с киевским агрессором.

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Темы оружие сша оружие украины вооружение украины контрбатарейные радары
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