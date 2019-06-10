Россия превратила Крым в неприступную крепость

Обороноспособность Крыма как одного из стратегических форпостов нашей страны продолжает усиливаться. Это усиление тем более оправдано, что, помимо Украины, которая продолжает претендовать на полуостров, считая его своей "оккупированной территорией", в Черном море присутствуют и американские военные корабли. И их группировка периодически возрастает.



НАТО требует от России покинуть Крым / Новости от 23.05.2019 06:51

В частности, американское экспертное в военной сфере издание The National Interest обратило внимание на вновь введенные в эксплуатацию и модернизированные береговые ракетные охранные комплексы "Утес". Собственно, сама система шахт и бункеров, призванная обеспечивать безопасность Крыма с моря, — это еще советская система. Но после того, как Крым оказался украинским, эта система логично, как и практически все на Украине, пришла в упадок и запустение.

В 2014 году, после референдума, когда крымчане приняли решение вернуться в Россию, эти комплексы начали восстанавливать. И, судя по всему, восстановили.

Автор публикации об "Утесе" Майкл Пек прямо называет "Утесы" "убийцами кораблей". Это в переводе с военно-аналитического на русский обозначает, что ракеты П-35, которыми и оснащены "Утесы", могут потопить корабль практически любого класса. При этом комплексы в состоянии справиться с численным преимуществом потенциального противника.

С другой стороны, российские военные аналитики подчеркивают, что комплексы работают не "сами по себе", а являются частью сложной, комплексной и многоуровневой системы обороны Крыма.

Так, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью СМИ отмечает, что "там гораздо больше различных видов вооружений. Там есть ракетные корабли, например, ракетный крейсер "Москва", на котором и стоит комплекс радиусом действия 600 километров. Там есть корабли с комплексом, который стреляет на дальность 110 километров, и это вообще ракета, которую невозможно перехватить. Там есть системы противовоздушной обороны, береговые комплексы "Бастион". Там очень много видов вооружений, поэтому говорить о чем-то одном — дилетантство и арифметика для первого класса".

Эксперт подчеркивает, что "с "Утесом" связаны локаторы, сонары, которые определяют, что находится под водой. Прежде чем "Утес" вступает в действие, различные системы определяют, какие корабли подходят или вошли в Черное море, как они приближаются к границам России на воде".

Кстати, говоря о системе обороны Крыма, стоит напомнить о том, что еще в 2015-2016 году Пентагон был серьезно встревожен новыми техническими возможностями России по созданию "зон закрытого доступа", или "пузырей". По сути, это такое пространство, как правило, над местом базирования российских войск или оборонных комплексов, которое практически недоступно для разведки. То есть противник не может узнать, что именно творится под таким "пузырем".

Зато наши войска в состоянии узнать о маневрах противника и о начале агрессивных действий благодаря новейшей радиолокационной системе "Воронеж-СМ". Эти комплексы установлены в Севастополе. И, кстати, раньше срока, поскольку изначально планировалось, что они заработают только в 2020 году. Но в Крыму крайне много и военных, и мирных инфраструктурных объектов создается раньше назначенных сроков.

Естественно, что, говоря про оборону Крыма, нельзя не вспомнить версии и домыслы о том, что Россия разместит там в ближайшее время ядерное оружие. Впрочем, официально Кремль подобные идеи отвергает, а домыслы опровергает. Однако чисто теоретически наше государство в полном праве разместить на своем полуострове какое угодно оружие, в том числе и ядерное.

Помимо прочего, постоянно усиливается и Черноморский флот, в том числе и кораблями новейшей конструкции и характеристик. Еще в 2018 году командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев говорил о том, что в ближайшее время на вооружение флота поступят транспортно-десантные катера нового поколения и множество иных видов военных судов.

Собственно, все эти меры, а также постоянное развитие целостной и многоступенчатой системы обороны Крыма, позволяет и российским, и некоторым американским экспертам называть российский полуостров "неприступной крепостью", которой он сейчас, по сути, и является.