Самая милитаризованная страна

Практически все развивающиеся страны и крупные державы имеют большую, сильную армию. Это логично, поскольку ресурсов у таких государств больше, широкий доступ к технологиям и большое население.

Однако, представить самую милитаризованную страну достаточно сложно, если перестать думать о самых крупнейших государствах на Земле.

Степень внедрения милитаризации зависит не только от выше упомянутых показателей, но и от правил государства и выбранной модели ведения политической власти. Также важно учесть интересы граждан.

По экспертным оценкам, сама милитаризованная страна - Швейцария.

Возраст служащих от 20 и вплоть до 50 лет.

Общее количество военных составляет 1,7 млн. человек.

Для примера можно сказать, что в США - 1,3 млн и ровно такая же цифра - это запас служащих.

Главная идея Швейцарии - единение народа и армии.

Власти используют кадрово-милиционную структуру. Другими словами, военные силы разделены на много подгрупп: основные солдаты, резервные гражданские лица, офицеры и ученики. При этом, полное развертывание военных сил происходит только по требованию государства.

Всего кадровых служащих - 9000 человек.

Основная доля из них - это войска авиации.

При этом часть людей, находящихся на службе или переподготовке - 15000.

Каждый солдат призывается на срок до 90 дней.

После прохождения службы, человеку выдается личное оружие, снаряжение и одежду на все времена года. Иными словами, государство выдает человеку дотации в виде военных принадлежностей, и отпускает его домой.

Периоды служб распределены по возрастам:

до 32 лет - 1 стадия;

до 42 лет - 2 стадия;

до 50 лет - 3 стадия.

Рядовой солдат на первой стадии успевает пройти примерно 8 военных сборов длительностью 3 недели.

На второй - 3 раза по 2 недели, а на третьей стадии - всего один раз на 2 недели.

По достижению 51 года человек официально уходит из армии, забирают выданное оружие, но дают помповый дробовик и одежду.

Также выдается мобилизационное предписание.

С точки зрения ценностей людей, такая система не слишком эффективна.

Большинство семей может разрушиться из-за того, что мужчина постоянно уходит на службу. Также это напрямую влияет на процесс воспитания детей.

С другой стороны, на службу отправляются все мужчины - руководители, обычный персонал и даже политические деятели. Таким образом, люди могут заводить полезные знакомства, что очень полезно.

Также удивительно то, что при населении в 7,5 млн. человек страна имеет бюджет на поддержание армии в 5 млрд. долларов.

Помимо этого, государство активно поддерживает строительство инфраструктур для поддержания военного духа - в каждом городе можно найти множество стрельбищ и тиров.

В случае неявки на службу человек получает крупный штраф с лишением свободы. Отсюда логично предположить, что и хорошую работу с такой репутацией не найти так просто.

Фото: m.news.yandex.ru