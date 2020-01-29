Самая милитаризованная страна

Практически все развивающиеся страны и крупные державы имеют большую, сильную армию. Это логично, поскольку ресурсов у таких государств больше, широкий доступ к технологиям и большое население.
Однако, представить самую милитаризованную страну достаточно сложно, если перестать думать о самых крупнейших государствах на Земле.
Степень внедрения милитаризации зависит не только от выше упомянутых показателей, но и от правил государства и выбранной модели ведения политической власти. Также важно учесть интересы граждан.
Для примера можно сказать, что в США - 1,3 млн и ровно такая же цифра - это запас служащих.
Власти используют кадрово-милиционную структуру. Другими словами, военные силы разделены на много подгрупп: основные солдаты, резервные гражданские лица, офицеры и ученики. При этом, полное развертывание военных сил происходит только по требованию государства.
После прохождения службы, человеку выдается личное оружие, снаряжение и одежду на все времена года. Иными словами, государство выдает человеку дотации в виде военных принадлежностей, и отпускает его домой.
Периоды служб распределены по возрастам:
Рядовой солдат на первой стадии успевает пройти примерно 8 военных сборов длительностью 3 недели.
На второй - 3 раза по 2 недели, а на третьей стадии - всего один раз на 2 недели.
По достижению 51 года человек официально уходит из армии, забирают выданное оружие, но дают помповый дробовик и одежду.
Также выдается мобилизационное предписание.
Большинство семей может разрушиться из-за того, что мужчина постоянно уходит на службу. Также это напрямую влияет на процесс воспитания детей.
С другой стороны, на службу отправляются все мужчины - руководители, обычный персонал и даже политические деятели. Таким образом, люди могут заводить полезные знакомства, что очень полезно.
Также удивительно то, что при населении в 7,5 млн. человек страна имеет бюджет на поддержание армии в 5 млрд. долларов.
Помимо этого, государство активно поддерживает строительство инфраструктур для поддержания военного духа - в каждом городе можно найти множество стрельбищ и тиров.
В случае неявки на службу человек получает крупный штраф с лишением свободы. Отсюда логично предположить, что и хорошую работу с такой репутацией не найти так просто.
Фото: m.news.yandex.ru
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