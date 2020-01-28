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Автор Диана Гаврилова

5 удивительных фактов, которые вы, вероятно, не знаете об армии США

Силовые структуры

Армия старше страны, которой она служит

Американцы празднуют рождение своей нации 4 июля 1776 года, но армия на самом деле является «старшим братом» страны. 

Как так получилось

  • До того, как армия была создана, колонисты не имели реальной структуры или командира. Весной 1775 года большинство из них хотели напасть на британцев под Бостоном, но знали, что им нужно объединиться, чтобы противостоять профессиональным солдатам на другой стороне. Именно здесь произошло официальное рождение армии 14 июня 1775 года по решению Континентального конгресса.
  • Армия в 1775 году во главе с будущим президентом Джорджем Вашингтоном сдерживала британцев в колониях, чтобы Томас Джефферсон наконец- то смог написать Декларацию Независимости.
  • На следующий день Джордж Вашингтон был назначен главнокомандующим новой армии, и он принял командование своими войсками в Бостоне 3 июля 1775 года.

Если бы армия США была городом, она была бы 10-м по величине городом в стране

В армии служат чуть более 1 миллиона солдат. 

Около половины из этого числа находится на действительной службе и служит полный рабочий день, а остальные составляют армейский резерв.

Если бы армия США проживала в одном городе, то по численности он был бы 10 по величине в стране. 

Армия - второй по величине работодатель в США

Walmart, в которой работает 2,2 миллиона человек, является крупнейшим работодателем в Америке. В армии служат более 1 млн солдат - это второе место по количеству "сотрудников".

 В то время как сокращение бюджета привело к значительному сокращению числа солдат в 2015 году до 1 042 200 человек, армия все еще опережает следующего крупнейшего работодателя Yum Brands, в котором работает 523 000 человек.

Специалист является наиболее распространенным званием среди солдат

В 2015 году в действующей и резервной армии насчитывается 264 890 специалистов, что составляет более четверти армии США.

  • Звание специалиста в США эквивалентно капралу, но есть отличие - специалисты не считаются служащими сержантского состава.

Большинство президентов США служили в армии

Из 44 мужчин, занимавших пост президента США, 31 служил в армии. 

 Хотя присутствие в армии не является обязательным требованием для президентства, президент Джордж Вашингтон начал традицию:

  • Теодор Рузвельт получил Почетную медаль за свое знаменитое восхождение на гору Сан-Хуан, 
  • Джордж Буш-старший получил заслуженный Крест летных заслуг во время Второй мировой войны и едва спасся после того, как его самолет был сбит.

Фото: poslednie-news.ru

Темы сша армия
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Силовые структуры
5 удивительных фактов, которые вы, вероятно, не знаете об армии США
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