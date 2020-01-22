Факты, которых вы не знали о вооруженных силах Пакистана

Вооруженные силы Пакистана пользуются огромной популярностью среди населения страны. И не только потому, что они защищают границы, но и потому, что военные помогают людям во время всевозможных ЧС: будь то землетрясения, наводнения и другие природные и техногенные бедствия.
Сила, которая поклялась отстаивать зелено-белый флаг Пакистана, высоко ценится простыми жителями.
Согласно отчету Business Insider о 25 крупнейших вооруженных силах мира, Пакистан занял 13-е место.
Это многое говорит об устойчивости и возможностях пакистанских вооруженных сил, несмотря на то, что им приходится работать с ограниченными ресурсами по сравнению с другими сопоставимыми вооруженными силами в мире.
В рейтинге глобальной огневой мощи 2018 года Пакистан был назван 17-м по величине численности армии.
При составлении рейтинга учитывались силы более 130 стран.
Пакистан является единственной исламской страной, обладающей ядерным арсеналом, что делает его армию самой мощной силой в исламском мире.
Хотя рейтинг Business Insider ставит Египет и Турцию выше пакистанских военных, ни Турция, ни Египет не имеют ядерного оружия.
С 1947 года большое количество женщин служило в пакистанских вооруженных силах в различных областях.
В настоящее время Пакистан имеет наибольшее число женщин, которые служили в вооруженных силах во всех армиях исламских стран. И их роли не ограничиваются только медицинским или инженерным корпусом.
70 000 человек, 951 самолет и два типа боевых и наблюдательных беспилотников — таковы сегодня ВВС этой страны.
Более чем 6000 военнослужащих Пакистана числятся в миротворческих миссиях ООН.
Самоубийство среди военнослужащих, проходящих военную службу, остается тревожной реальностью во всех странах мира.
Тем не менее, число самоубийств в Пакистане составляет 0%.
Этот факт демонстрирует стойкость пакистанских военных и их психологическую устойчивость.
Фото: bd-pratidin.com
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