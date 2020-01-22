Факты, которых вы не знали о вооруженных силах Пакистана

Вооруженные силы Пакистана пользуются огромной популярностью среди населения страны. И не только потому, что они защищают границы, но и потому, что военные помогают людям во время всевозможных ЧС: будь то землетрясения, наводнения и другие природные и техногенные бедствия.

Сила, которая поклялась отстаивать зелено-белый флаг Пакистана, высоко ценится простыми жителями.

Армия Пакистана занимает 13-е место по силе в мире

Согласно отчету Business Insider о 25 крупнейших вооруженных силах мира, Пакистан занял 13-е место.

Это многое говорит об устойчивости и возможностях пакистанских вооруженных сил, несмотря на то, что им приходится работать с ограниченными ресурсами по сравнению с другими сопоставимыми вооруженными силами в мире.

Пакистан занимает 17-е место в мире по численности вооруженных сил

В рейтинге глобальной огневой мощи 2018 года Пакистан был назван 17-м по величине численности армии.

При составлении рейтинга учитывались силы более 130 стран.

Военные Пакистана сильнейшие в исламском мире

Пакистан является единственной исламской страной, обладающей ядерным арсеналом, что делает его армию самой мощной силой в исламском мире.

Хотя рейтинг Business Insider ставит Египет и Турцию выше пакистанских военных, ни Турция, ни Египет не имеют ядерного оружия.

В Пакистане больше всего женщин в армии (среди исламских стран)

С 1947 года большое количество женщин служило в пакистанских вооруженных силах в различных областях.

В настоящее время Пакистан имеет наибольшее число женщин, которые служили в вооруженных силах во всех армиях исламских стран. И их роли не ограничиваются только медицинским или инженерным корпусом.

ВВС Пакистана — 10-я самая сильная авиация в мире

70 000 человек, 951 самолет и два типа боевых и наблюдательных беспилотников — таковы сегодня ВВС этой страны.

Пакистан является 5-м крупнейшим участником миротворческих миссий ООН

Более чем 6000 военнослужащих Пакистана числятся в миротворческих миссиях ООН.

В армии Пакистана нет и никогда не было самоубийств

Самоубийство среди военнослужащих, проходящих военную службу, остается тревожной реальностью во всех странах мира.

Тем не менее, число самоубийств в Пакистане составляет 0%.

Этот факт демонстрирует стойкость пакистанских военных и их психологическую устойчивость.

Фото: bd-pratidin.com