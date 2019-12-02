США объявили войну Великобритании 18 июня 1812 года

Соединенные Штаты объявили войну Великобритании 18 июня 1812 года, через 30 лет после того, как молодая нация получила свободу от англичан.
Хотя Конгресс в конечном итоге проголосовал за войну, Палата и Сенат разделились. Большинство западных и южных конгрессменов поддержали вступление в войну, в то время как федералисты, особенно новозеландцы, которые сильно полагались на торговлю с Великобританией, обвинили сторонников войны в использовании оправдания морских прав для продвижения своей экспансионистской программы.
Неприятности накапливались некоторое время, пока 18 июня президент Джеймс Мэдисон не подписал военную декларацию. Британские корабли перехватывали американские суда в открытом море и брали в плен моряков, которые, как они утверждали, были дезертирами из английского флота. На суше, как утверждали американцы, британские посты в районе Великих озер использовали коренных американцев в качестве агентов для поощрения восстания. Англичане, со своей стороны, утверждали, что продвижение Америки на запад туда, что сейчас является Огайо, Мичиганом и Иллинойсом, нарушило договоры. И они подозревали, что некоторые лидеры США хотели использовать войну для расширения в Канаду.
Хотя британское адмиралтейство приказало блокировать ключевые порты вдоль американского побережья в течение нескольких месяцев после начала военных действий, продолжающаяся война с Французской Республикой и, впоследствии, Французской империей Наполеона Бонапарта с огромной скоростью истощали корабли, людей и деньги.
В начале войны у Соединенных Штатов было только 16 военных кораблей, более или менее готовых к морю. Не было ни одного корабля больше, чем фрегат пятого уровня. На первый взгляд, объявление американцами войны против нации с крупнейшим военным флотом в мире казалось нелепым. Королевский флот имел более 100 линейных кораблей и такое же количество фрегатов среди 555 действующих военных кораблей в июне 1812 года. В ходе войны британские военные почти одолели американцев.
Тем не менее, американским войскам удалось отразить вторжение британцев в Нью-Йорк, Балтимор и Новый Орлеан. Эти победы укрепили национальное доверие и создали новый дух патриотизма. После почти двух лет ожесточенных боев - включая поджоги Капитолия и Особняка в Вашингтоне - обе страны решили прекратить борьбу. Они подписали Гентский договор в декабре 1814 года, и ни одна из сторон не смогла объявить о победе.
Фото: паркгероев.рф
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