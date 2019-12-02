Почему США объявили войну Британии в 1812 году?

Наполеоновские войны стали как бы продолжением Французской революции. Великобритания и Франция боролись за европейское господство и жестоко относились к более слабым державам. Соединенные Штаты пытались сохранять нейтралитет во время наполеоновского периода, но в конечном итоге оказались втянутыми в европейские конфликты, что привело к Войне 1812 года против Великобритании.

Наполеон Бонапарт захватил власть в 1799 году после свержения французского революционного правительства. В течение этого времени американские и французские переговорщики завершали переговоры о прекращении квази-войны с Францией. В 1802 году Наполеон закончил десять лет войны с Великобританией Амьенским миром. Он использовал эту возможность, чтобы попытаться подавить Гаитянскую революцию, но армия, которую он послал, потерпела поражение. Наполеон также вернул североамериканскую провинцию Луизиана от Испании в 1800 году. Однако потеря Гаити сделала Луизиану стратегически нежелательной, и, поскольку война снова на горизонте с Великобританией, Наполеон был готов согласиться на Луизианскую покупку в 1803 году.

Как и ожидалось, Великобритания объявила войну Франции в 1803 году, которая продлится более десяти лет. В этот период войны лидеры сосредоточились на европейских делах, но конфликт перекинулся в Атлантику. С 1803 по 1806 год США преуспели в сохранении нейтралитета, но пострадали от захвата Британией натурализованных граждан США, рожденных в Британии, в британский флот. Президент Томас Джефферсон послал Уильяма Пинкни, а также Джеймс Монро, чтобы договориться о заключении договора, который остановил бы это, но когда подписанный договор вернулся без каких-либо британских уступок, Джефферсон не передал его в Сенат для ратификации.

В 1806 году Наполеон издал Берлинский указ, который запрещал торговлю с Великобританией, и британское правительство ответило в следующем году приказами, которые установили блокаду контролируемой Францией Европы и разрешили британскому флоту захватывать суда, нарушающие блокаду. Наполеон ответил дальнейшими торговыми ограничениями в Миланском указе 1807 года.

Преемник Джефферсона, президент Джеймс Мэдисон, столкнулся с дилеммой - продолжать неэффективный Закон о невмешательстве было нужно соответствии с британскими условиями торговли, поскольку британский флот контролировал Атлантику. Мэдисону помогло принятие в 1810 году законопроекта № 2 Натаниэля Мейкона, который предлагал Британии и Франции возможность прекратить захват американских торговых судов в обмен на участие США в их торговой блокаде. Наполеон был первым, кто предложил уступки, которые Мэдисон публично принял за чистую монету, несмотря на его частный скептицизм. Тем самым Мэдисон подтолкнул Соединенные Штаты к войне с Великобританией.

Отношения с Великобританией продолжали ухудшаться. Корабль ВМС США принял намного меньший британский корабль, HMS Little Belt, за корабль ВМС Великобритании, который обстрелял американских моряков. Томас Фостер, британский министр в Соединенных Штатах, заявил, что Великобритания не предложит никакой компенсации за Чесапик в 1807 году. Фостер также сообщил Мэдисон, что британское правительство не отменит приказы в Совете. К весне 1812 года Мэдисон принял решение о войне с Великобританией, хотя он также рассматривал возможность объявить войну Франции. Конгресс принял 17 июня объявление войны, которое Мэдисон подписал на следующий день. Война продолжалась до 1815 года, хотя дипломаты подписали Гентский договор 23 декабря 1814 года.

Наполеоновские войны ознаменовали период слабости США перед лицом британской власти. Однако в послевоенный период британская политика начала смягчаться, что привело к соглашению Раша-Багота и Конвенции 1818 года.

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Фото: crazycrow.com