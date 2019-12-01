Факты о Корейской войне. Часть 2

1. Американские оккупационные силы в Японии обеспечили рабочую силу для войны в Корее.

В начале войны было совершенно ясно, что северокорейская армия превзошла силы Республики Корея. Генерал Макартур лично вышел на передовую, чтобы взглянуть на ситуацию. Он быстро попросил наземные войска помочь спасти ситуацию. Президент Трумэн в конечном счете разрешил движение двух полных подразделений из Японии до Кореи. Разногласия, возникшие из-за относительно мирной оккупации Японии после Второй мировой войны, были чем-то менее опасным, особенно по сравнению с северокорейскими ветеранами. Именно во время успешной двухмесячной обороны Пусана, Южная Корея, американские силы были наконец закалены для войны.

2. Было создано секретное американское агентство разведки сигналов

Американское разведывательное сообщество столкнулось с наихудшим страхом в пятницу, 29 октября 1948 года, когда исчез Советский Союз. В «Черную пятницу», как ее называли, СССР активировал новую коммуникационную сеть и методологию шифрования. Сигналы начали передаваться по кабелю, отключая большинство радиоперехватов; немногое, что осталось было неразборчиво. В ответ министр обороны распорядился создать сверхсекретную организацию, известную как Агентство безопасности вооруженных сил (AFSA).

Хотя AFSA страдала от институциональной дисфункции и не была особенно эффективна против СССР, она принесла пользу во время Корейской войны, перехватывая передачи на высоком уровне в Северной Корее. К удивлению специалистов агентства по разведке сигналов, Северная Корея транслировала детали своих наиболее важных военных операций в незашифрованном виде, без какого-либо шифрования. Когда северокорейцы наконец-то узнали мудрость Америки в перехвате, AFSA провела работу над новыми шифрами. В конечном итоге AFSA было преобразовано в Агентство национальной безопасности.

3. Соединенные Штаты сбросили бомбу пять лет назад и были готовы сделать это снова.

В 1950 году первому применению ядерного оружия было всего пять лет, и чудо атомного века обещало светлое ядерное будущее. Предполагалось, что атомное оружие будет частью любого будущего конфликта - например, Корейской войны. Объединенный комитет начальников штабов приказал применить атомную бомбу против Китая, если он отправит войска или бомбардировщики в Корею. Китай проигнорировал угрозу. Точно так же были планы сбросить бомбу на Советский Союз, если бы он вмешался, но европейские лидеры возражали против такой эскалации, опасаясь, что СССР будут использовать это как оправдание для завоевания Европы. Соответственно, Соединенные Штаты обещали использовать атомное оружие в Корее только для предотвращения «крупной военной катастрофы».

4. Корейская война никогда не заканчивалась.

27 июля 1953 года американский генерал-лейтенант Уильям Харрисон-младший и северокорейский генерал Нам Ил подписали Соглашение о перемирии в Корее, положив конец «всем актам вооруженной силы» в Корее, пока обе стороны не смогли найти «окончательное мирное урегулирование». Соглашение было, в частности, не мирным договором, а скорее прекращением огня.

Фото: hist-etnol.livejournal.com