Семинольские войны - как это было

После американской революции (1776-1783) Испания восстановила контроль над Флоридой в рамках Парижского договора. Когда британцы эвакуировались из Флориды, в нее ворвались испанские колонисты, а также поселенцы из вновь образованных Соединенных Штатов.

Многие из этих новых жителей были соблазнены выгодными испанскими условиями для приобретения недвижимости, которые назывались земельными грантами. Даже Семинолам - индейскому племени во Флориде - было рекомендовано создавать фермы, потому что они обеспечивали буфер между Испанской Флоридой и Соединенными Штатами. Спасенные рабы также вошли во Флориду, пытаясь достичь места, где их американские хозяева не имели над ними власти.

Когда Британия контролировала Флориду, британцы часто подстрекали семинолов против американских поселенцев, которые мигрировали на юг на территорию семинолов. Эти старые конфликты заставили армию США напасть на племя в Первой Семинольской войне (1817-1818), которая произошла во Флориде и на юге Джорджии. Силы под командованием генерала Эндрю Джексона вторглись в испанскую Флориду, атаковали несколько ключевых мест и оттеснили семинолов дальше на юг во Флориду.

Наконец, после нескольких официальных и неофициальных военных экспедиций США на территорию, Испания формально уступила Флориду Соединенным Штатам в 1821 году в соответствии с условиями Договора Адамса-Ониса.

Как только Соединенные Штаты приобрели Флориду, они начали призывать индийцев покинуть свои земли и переселиться вместе с другими юго-восточными племенами на индийскую территорию, нынешнюю Оклахому. Некоторые лидеры семинолов подписали договор в 1832 году, и часть племени переехала. Но другие семинолы отказались признать договор и сбежали во Эверглейдс во Флориде.

Договор о высадке Пейна, подписанный небольшим числом семинолов в мае 1832 года, дал индейцам 3 года, чтобы отказаться от своих земель во Флориде и уйти на запад. Когда американская армия прибыла в 1835 году для обеспечения соблюдения договора, индейцы были готовы к войне.

Когда майор Фрэнсис Дейд прошел из форта Брук в сторону форта Кинг, на него напали 180 воинов-семинолов. Только один человек из этого армейского отряда выжил в засаде.

Кампании Второй Семинольской войны были выдающейся демонстрацией партизанской войны. Командующие семинолов, возглавлявшие менее 3000 воинов, победили четырех американских генералов и более 30 000 военнослужащих.

Вторая Семинольская война (1835-1842) была самой жестокой войной, которую правительство США вело против американских индейцев. Соединенные Штаты потратили более 20 миллионов долларов на борьбу с семинолами. В результате войны погибло более 1500 солдат и бесчисленных американских гражданских лиц. И очевидная двойственность тактики правительства США омрачала индийско-белые отношения по всей стране для будущих поколений.

По мере того, как продолжались военные действия, разочарованные войска США все чаще обращались к отчаянным мерам, чтобы выиграть войну. Например, Оцеола был схвачен и заключен в тюрьму, когда он встретился с американскими войсками, которые призвали к перемирию и заявили, что хотят говорить о мире.

Третья Семинольская война началась в 1855 году, когда между белыми и некоторыми семинолами, которые остались во Флориде, возникли конфликты - в основном по суше. Постоянные военные патрули и награды за захват индейцев сократили численность семинолов примерно до 200, когда Третья война закончилась в 1858 году.

Фото: carrentalinsaigon.com